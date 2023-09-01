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Швеція скасувала спрощені правила ввезення тварин з України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Швеція скасувала спрощені правила ввезення тварин з України
Відтепер умови ввезення тварин з України відповідатимуть загальним критеріям законодавства ЄС
фото з відкритих джерел

Тваринам, які не відповідають обов’язковим вимогам для в’їзду у Швецію, заборонено перетинати державний кордон

Швеція скасувала спрощені правила ввезення тварин з України та їх перебування на своїй території. Про це повідомляє Держуправління сільського господарства Швеції.

Надалі діятимуть стандартні правила, які поширюються на собак, котів і тхорів з країн за межами ЄС, які передбачають наступне:

  • тварина повинна мати мікрочип ISO та бути чипована перед щепленням від сказу. Якщо тварину після цього мікрочипують, її потрібно буде ще раз вакцинувати;
  • тварина повинна мати щеплення від сказу. Перша вакцинація, яка створює захист, також називається первинною вакцинацією, може складатися з однієї або двох доз. Вакцина має бути схвалена в країні, де проводиться вакцинація. Для первинної вакцинації тварина повинна мати мікрочип і вік не менше 12 тижнів. Первинна вакцинація проти сказу стає дійсною через 21 день;
  • тварина повинна мати дозволену кількість антитіл проти сказу – тест на титр. Зразок крові повинен бути взятий принаймні через 30 днів після останнього щеплення від сказу. Зразок крові повинен бути проаналізований лабораторією, схваленою ЄС, і повинен показувати принаймні 0,5 МО/мл;
  • тварини, привезені до Швеції з країни за межами ЄС, повинні мати сертифікат здоров’я, який видається офіційним ветеринаром або центральним ветеринарним органом відповідної країни та засвідчується печаткою.

Зазначимо, тваринам, які не відповідають обов’язковим вимогам для в’їзду у Швецію, заборонено перетинати державний кордон.

Тварини, які повертаються в Україну, також повинні мати мікрочип ISO та щеплення від сказу. Вакцинацію оплачує власник тварини. Управління сільського господарства оплачує маркування мікрочипом.

Нагадаємо, у Польщі скасували спрощені умови для переміщення домашніх улюбленців з території України.

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Теги: тварини Швеція правила Європейський союз

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