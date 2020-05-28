Білорусь приховує дані про коронавірус. Журналісти оприлюднили промовистий факт



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В Білорусії зафіксовано майже 40 тисяч випадків Covid-19

Останній брифінг в Міністерстві охорони здоров'я Білорусі відбувся 24 квітня

Представники Міністерства охорони здоров'я Білорусі більше місяця не спілкувалися з журналістами, незважаючи на пандемію коронавірусу. Про це повідомило видання «Наша Нива».

Журналісти звернули увагу, що останній брифінг в Міністерстві охорони здоров'я відбувся 24 квітня. Тоді заступник міністра Олена Богдан «зачитала підготовлену інформацію» і відмовилася відповідати на запитання журналістів. «Це також був єдиний день, коли представник Міністерства охорони здоров'я публічно принесла співчуття сім'ям померлих під час епідемії», –зазначило видання.

За тиждень до цього, 17 квітня, відбулася пресконференція за участю міністра охорони здоров'я Білорусі Володимира Караніка і інших співробітників відомства. При цьому спікери самі вибирали, хто з журналістів буде задавати питання. Як пише «Наша Нива», на цьому брифінгу Каранік заявив, що владі доведеться розібратися в причині смерті одного з фельдшерів. На це син померлого медпрацівника показав висновок про смерть батька із зазначеним у ньому Covid-19.

«У більшості європейських країн під час пандемії уповноважені особи санітарних служб щодня інформували громадськість про ситуацію. Статистика, в тому числі по районах, не є таємницею в інших європейських країнах», - наголошують у публікації.

За офіційними даними, в Білорусії зафіксовано майже 40 тисяч випадків зараження коронавірусом. Видання підкреслило, що лікарні багатьох міст країни залишаються заповненими пацієнтами з Covid-19.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Білорусі Батир Бердикличев заявив на початку травня, що в країні один з найвищих темпів зростання випадків зараження коронавірусом в Європі.

27 травня повідомляли, що Білорусь увійшла в десятку країн-лідерів за кількістю виявлених випадків коронавірусу на мільйон осіб. Вище за Білорусь перебувають Чилі, Бельгія, Ірландія, США, Кувейт, Бахрейн, Сінгапур, Іспанія і Катар. За загальною кількістю інфікованих республіка займає 22-е місце в світі. МОЗ пояснював зростання виявлених випадків коронавірусу великою кількістю зроблених тестів.

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Станом на ранок 28 травня в Україні зафіксовано 477 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на 156 більше, ніж було зареєстровано напередодні, коли добовий показник нових хворих складав 321 особу.