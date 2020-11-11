США збираються включити додаткові санкції проти «Північного потоку-2» в оборонний бюджет-2021

У США уточнили, що Німеччина як союзна країна не підпадатиме під ці санкції

Санкції проти проєкту Газпрому «Північний потік-2» будуть націлені на страхові та сертифікаційні компанії, що працюють з російськими суднами

У США законодавці обох палат Конгресу досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти газопроводу «Північний потік-2» у проєкт оборонного бюджету США. Про це повідомляє агентство Bloomberg посилаючись на власні джерела.

«Санкції проти проєкту Газпрому «Північний потік-2» будуть націлені на страхові та сертифікаційні компанії, що працюють з російськими суднами над його завершенням», – зазначається в повідомленні.

Зазначається, що обмеження будуть включені до Закону про виділення коштів на національну оборону на 2021 рік, який має бути ухвалений до кінця року. При цьому уточнюється, що Німеччина як союзна країна не підпадатиме під ці санкції.

Як повідомлялося, проєкт закону з оборонним бюджетом США затверджений обома палатами Конгресу та перебуває на стадії узгодження двох версій документа перед передачею остаточного варіанта на підпис президентові.

Як повідомлялося 20 жовтня, США розширили санкції проти «Північного потоку-2». Згідно з документом, обмежувальні заходи застосовуються до компаній, які будуть надавати послуги або фінансування «для модернізації або установки обладнання» на кораблі, які можуть бути задіяні в проєкті.

Нагадаємо, на початку жовтня Польща завдала нищівного удару по «Північному потоку-2»: «Газпром» оштрафовано на $7,6 млрд.

До слова, 1 жовтня Данія дозволила експлуатацію «Північного потоку-2».

Як повідомлялося 23 вересня, міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників (IG P&I) відмовилася надавати страхове покриття суднам, які можуть брати участь в будівництві російського газопроводу «Північний потік-2».

США працюють над створенням коаліції проти «Північного потоку-2».

7 вересня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу «Північний потік-2».

До слова, 7 вересня президент США Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.

9 вересня, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заявив, що події в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є останнім сигналом тривоги для того, щоб Німеччина зупинила будівництво газопроводу «Північний потік-2».



