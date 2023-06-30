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ISW спрогнозував, на що Кремль хоче перетворити «Вагнера»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ISW спрогнозував, на що Кремль хоче перетворити «Вагнера»
За даними ЗМІ, російська влада вирішила взяти під контроль діяльність ПВК «Вагнер» за кордоном
фото: Sputnik

На думку аналітиків, націоналізація групи «Вагнер» навряд чи серйозно завадить її закордонній діяльності

Кремль, можливо, намагається взяти на себе формальний контроль над бойовиками приватної військової компаії «Вагнер» після її збройного заколоту та перетворити її на державне підприємство. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За повідомленням The Wall Street Journal, російська влада вирішила взяти під контроль діяльність групи «Вагнер» за кордоном. Як зазначається, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін вилетів у Дамаск, щоб сповістити президента Сирії Башара Асада, що ПВК більше не діятиме як незалежна організація в Сирії, і що «вагнерівці» прибули на російську військову базу в Латакії.

Крім того, представники міністерства закордонних справ Росії повідомили президенту Центральноафриканської Республіки Фостену-Арканжу Туадере та керівництву Малі, що ПВК продовжить свою діяльність у їхніх країнах.

Націоналізація «Вагнера», ймовірно, допоможе міністерству оборони РФ включити бойовиків до регулярних збройних сил за допомогою контрактів. На думку аналітиків, націоналізація цієї ПВК навряд чи серйозно порушить її закордонну діяльність.

ISW спрогнозував, на що Кремль хоче перетворити «Вагнера» фото 1
мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

  • Генштаб Збройних сил України повідомив, що українські війська захопили «стратегічну ініціативу» на Бахмутському напрямку і ведуть у цьому районі широкий наступ.
  • ЗСУ вели наступальні операції щонайменше на двох інших ділянках фронту і досягли перемог 29 червня
  • Недавні супутникові знімки могли свідчити про активне будівництво передбачуваної нової бази «Вагнера» в Осиповичах, Білорусь.
  • Пов’язані з Кремлем бізнесмени можуть придбати вітчизняну медіа-імперію Пригожина, ймовірно, у межах поточних спроб знищити його репутацію в Росії.
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков 29 червня відмовився повідомити місцезнаходження генерала армії Сергія Суровікіна, що викликало нові припущення в російському інформаційному просторі.
  • Західні оглядачі продовжують гадати про місцезнаходження начальника генерального штабу Росії генерала Валерія Герасимова після повстання «Вагнера», хоча відсутність його публічних заяв не обов’язково свідчить про його нинішнє офіційне становище в російському військовому керівництві.
  • Російські та українські сили продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної.
  • ЗСУ активізували контрнаступальні дії в районі Бахмута та просунулися вперед.
  • Окупанти продовжували обмежені наступальні дії на ділянці Авдіївка – Донецьк.
  • Росіяни на початку травня побудували дамбу на околиці Токмака в окупованій Запорізькій області перед контрнаступом українських військ.
  • Джерело, пов’язане з російським БАРС (Російський бойовий резерв), стверджує, що окупанти перекидають військову техніку в невизначені райони на лівому березі Дніпра.
  • Кримське партизанське угруповання «Атеш» заявило, що російські війська збільшують свою присутність в Армянську для захисту ключових об’єктів інфраструктури на півночі Криму.
  • Російські козачі збройні формування підписують контракти з міноборони Росії в межах більшої офіційної спроби інтегрувати нерегулярні сили в структури відомства.
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Теги: ПВК «Вагнер» росія Африка Сирія

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