ISW спрогнозував, на що Кремль хоче перетворити «Вагнера»

На думку аналітиків, націоналізація групи «Вагнер» навряд чи серйозно завадить її закордонній діяльності

Кремль, можливо, намагається взяти на себе формальний контроль над бойовиками приватної військової компаії «Вагнер» після її збройного заколоту та перетворити її на державне підприємство. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За повідомленням The Wall Street Journal, російська влада вирішила взяти під контроль діяльність групи «Вагнер» за кордоном. Як зазначається, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін вилетів у Дамаск, щоб сповістити президента Сирії Башара Асада, що ПВК більше не діятиме як незалежна організація в Сирії, і що «вагнерівці» прибули на російську військову базу в Латакії.

Крім того, представники міністерства закордонних справ Росії повідомили президенту Центральноафриканської Республіки Фостену-Арканжу Туадере та керівництву Малі, що ПВК продовжить свою діяльність у їхніх країнах.

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Націоналізація «Вагнера», ймовірно, допоможе міністерству оборони РФ включити бойовиків до регулярних збройних сил за допомогою контрактів. На думку аналітиків, націоналізація цієї ПВК навряд чи серйозно порушить її закордонну діяльність.

мапа боїв: ISW

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