Пєсков заявив, що кримінальну справу щодо Пригожина закриють. Що буде з «вагнерівцями»?

Після закриття кримінального впровадження Пригожин поїде до Білорусії

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі. Про це повідомив речник глави держави Дмитро Пєсков, передає «ТАСС».

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Пєскову невідомо, ким працюватиме Пригожин після його від'їду до Білорусії.

Він зазначив, що влада не переслідуватиме тих «вагнерівців», які взяли участь у заколоті, враховуючи їхні фронтові заслуги.

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Також «вагнерівці» зможуть підписати контракт із міноборони РФ, якщо захочуть. За словами Пєскова, заколот ніяк не вплине на хід війни.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

Генеральна прокуратура РФ підтвердила, що проти засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина порушено кримінальну справу за «організацію збройного заколоту», інкримінована йому стаття 279 КК РФ передбачає позбавлення волі від 12 до 20 років.

Пригожин заявляв, що разом зі своїми військами ввечері 24 червня вже перебуває у Московській області.

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Пізніше ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин вирішив зупинити просування своїх найманців у бік Москви і вжити заходів щодо деескалації напруги.

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».