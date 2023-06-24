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Переворот у Росії: Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Переворот у Росії: Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу»
Президент Білорусі докладно поінформував Президента Росії про результати переговорів із керівництвом ПВК «Вагнер»
фото з відкритих джерел

Диктатори поспілкувалися телефоном

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу». Про це повідомила пресслужба самопроголошеного президента Білорусі.

Зазначається, що диктатори поспілкувалися телефоном.

«Президент Білорусі докладно поінформував Президента Росії про результати переговорів із керівництвом ПВК «Вагнер». Президент Росії підтримав і подякував білоруському колезі за виконану роботу», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Раніше Білорусь виступила з офіційною заявою через заколот «вагнерівців» у РФ. 

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко путін президент диктатор переговори

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