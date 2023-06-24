Переворот у Росії: Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу»

Диктатори поспілкувалися телефоном

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу». Про це повідомила пресслужба самопроголошеного президента Білорусі.

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Зазначається, що диктатори поспілкувалися телефоном.

«Президент Білорусі докладно поінформував Президента Росії про результати переговорів із керівництвом ПВК «Вагнер». Президент Росії підтримав і подякував білоруському колезі за виконану роботу», – ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, за повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Раніше Білорусь виступила з офіційною заявою через заколот «вагнерівців» у РФ.