Розвідка Естонії пояснила, чому бунт «вагнерівців» провалився
Пригожин розраховував підтримку деяких воєначальників і звичайних російських солдатів, але цього не сталося
Засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, ймовірно, припустився кількох прорахунків під час планування бунту в Росії. Про це йдеться у зведенні Розвідувального центру Сил оборони Естонії, повідомляє ERR.
В естонській розвідці нагадали, що вже від першого дня заколоту «вагнерівці» контролювали низку військових об'єктів: штаб Південного військового округу та аеродроми в районі Ростова. При цьому найманці намагалися підтримувати високий темп просування, щоб регулярні війська не мали часу на підготовку оборони.
Але, як зазначили у Розвідувальному центрі, заколот міг піти не за планом Пригожина. Він, найімовірніше, розраховував підтримку деяких воєначальників і звичайних російських солдатів, але цього не сталося. У результаті, навіть незважаючи на слабкий опір, Пригожин вирішив зупинити просування за 200 кілометрів від столиці Росії.
Така ситуація призвела до того, що засновник ПВК «Вагнер» був змушений шукати вихід з ситуації. Таким виходом стали переговори з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, який запропонував прийнятні гарантії безпеки, додає естонська розвідка.
У Розвідувальному центрі припускають, що частина «вагнерівців» вже найближчим часом вирушить до Білорусі з окупованої частини Луганської області.
Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.
Президент країни-агресорки Володимир Путін назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».
За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина і ПВК «Вагнера», а сам ватажок найманців поїде до Білорусі.
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