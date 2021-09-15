Обстріл на кордоні з Білоруссю: Україна розкрила подробиці

З'ясувалось, що обстріляний стовп виявили українські прикордонники та попередили про це білоруських колег

Під час зустрічі білоруська сторона не висловлювала претензій чи звинувачень у бік українських прикордонників

Білоруські прикордонники сьогодні заявили, що на кордоні з Україною невідомі обстріляли прикордонний знак. Однак, як виявилося, знайшли пошкоджений прикордонний стовп не білоруси, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі «РБК-Україна».

Як розповів речник ДПСУ, пошкодження білоруського прикордонного стовпа виявив наряд Луцького загону прикордонслужби. Українські прикордонники відразу проінформували про це білоруську сторону та поліцію.

«Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці. Водночас характер місцевості, болотисто-чагарникова, унеможливлює піший рух осіб у цій місцевості й ознак перебування осіб біля прикордонного знаку не виявлено», – сказав він.

Демченко зазначив, що пошкоджений стовп розташований поряд з каналом, який з'єднує озера цієї місцевості, тому стріляти по ньому могли порушники, які проходили каналом човном.

«У ході перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї не виявлено. З білоруською стороною було проведено зустріч. У ході зустрічі білоруська сторона не висловлювала претензій чи звинувачень у бік українських прикордонників. Пошук причетних до цього осіб продовжується», – додав речник ДПСУ.

Прикордонний комітет Білорусі завив про виявлення пошкодження прикордонного знаку на кордоні з Україною. При цьому Держприкордонкомітет Білорусі. заявив, що пошкодження виявили білоруські прикордонники ще 11 вересня.

Як відомо, 9 вересня на російському полігоні «Муліно» відбулася церемонія відкриття спільних військових навчань Росії та Білорусі під назвою «Захід-2021».

Росія під час навчань «Захід-2021» випробувала нові ударні безпілотники.

15 вересня завершилися спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі «Захід-2021». Церемонія закриття відбулася в Нижегородській області РФ на полігоні Муліно.

Напередодні СБУ знайшла схованку зі зброєю на кордоні з Білоруссю.

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