Польща вводить надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Рада міністрів Польщі ініціювала запровадження надзвичайного стану на 30 днів у населених пунктах, які межують з Білоруссю

Влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні Білорусі через потік мігрантів. Відповідне рішення схвалив президент Анджей Дуда. Про це повідомляє пресслужба канцелярії польського президента.

«Вирішено запровадити надзвичайний стан у зоні, зазначеній у розпорядженні», – йдеться в повідомленні.

Рішення найближчим часом буде опубліковано у віснику законів і набуде чинності відразу після оприлюднення.

Рада міністрів Польщі ініціювала запровадження надзвичайного стану на 30 днів у 115 населених пунктах Підляського та 68 населених пунктах Люблінського воєводств, які межують з Білоруссю.

Міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський заявив, що надзвичайний стан жодним чином не вплине на функціонування цих населених пунктів та місцевих жителів, але обмежить до них доступ осіб, які не проживають у цих регіонах.

Основною причиною такого рішення є різке зростання кількості спроб нелегального перетину білорусько-польського кордону упродовж останнього місяця.

Камінський зазначив, що Білорусь спільно з Росією вчиняють гібридні дії проти Польщі та країн Балтії, зокрема створюючи міграційний тиск на ці країни, сприяючи прибуттю до Білорусі великої кількості біженців з країн Азії та Близького Сходу. За інформацією глави МВС, польські спецслужби за останні кілька тижнів зафіксували прильоти до Мінська з Багдада 40 літаків. Різними шляхами до Білорусі прибуло близько 10 тис. громадян Іраку. Далі мігранти намагаються потрапити на територію країн ЄС, зокрема й нелегальним шляхом.

Раніше повідомлялося, що Польща готується до провокацій на кордоні з Білоруссю. Нагадаємо, що 21 липня Росія спрямувала перші ешелони своїх військових та техніки до Білорусі на підготовчі навчання, що передують військовим навчанням «Захід-2021» у вересні. На російсько-білоруських навчаннях планують масово застосовувати військову авіацію.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним взяти участь у військових навчаннях «Захід-2021». Він зазначив, що в Білорусі і Росії «союзна армія».

Таакож відомо, що Лукашенко знову їде до Путіна на розмову.

Остання зустріч диктаторів відбулась 13 липня і тривала понад п'ять годин.



