Польща розмістить 250 американських танків на кордоні з Білоруссю

Найновіша версію танка – M1A2 Abrams SEPv3 – лише зараз починає надходити на озброєння американської армії

Міністерство оборони Польщі планує розмістити на кордоні з Білоруссю 250 танків Abrams. Їх країна планує закупити у США, заявив глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак під час ефіру «Польського радіо».

«Двісті п'ятдесят найсучасніших танків, які будуть дислокуватися на сході нашої країни», – сказав Блащак.

Міноборони вже неодноразово повідомляло про намір закупити у Сполучених Штатів танки Abrams.

Так, всього за договором Вашингтон має доставити Варшаві 250 бойових машин Abrams. Постачання планують почати вже у 2022 році.

Йдеться про найновішу версію танка – M1A2 Abrams SEPv3 – яка лише зараз починає надходити на озброєння американської армії.

Нагадаємо, днями ЗМІ повідомили, що на кордоні Польщі та Білорусі знайшли три тіла. За інформацією білоруського прикордонного комітету, поблизу місця виявлення на контрольно-слідової смуги зафіксовані «явні ознаки волочіння тіла з Польщі до Білорусі».

Зазначимо, Литва залучить гелікоптери для захисту кордонів від нелегалів з Білорусі.

Нещодавно Служба безпеки України провела антитерористичні навчання на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Білорусь планує розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси.