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    Білоруські силовики «прославилися» жорстоким поводженням з мігрантами (відео)

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    Спецназівці застосовували силу до мігрантів - Білоруські силовики «прославилися» жорстоким поводженням з мігрантами (відео)

    Спецназівці застосовували силу до мігрантів

    Скріншот фото: відео Valstybės sienos apsaugos tarnyba

    Спецпризначенці витісняли мігрантів на територію Литви

    У Литві показали, як білоруські силовики женуть мігрантів через кордон. Литовська служба охорони державного кордону опублікувала у Facebook відео, як спецпризначенці силою витісняють мігрантів на територію сусідньої держави.

    «Білоруські пропагандисти, постійно розповідаючи вигадані історії про насильство литовських прикордонників і нелюдське поводження з мігрантами, обачно замовчують про те, що жорстоко фізичну силу застосовують саме білоруські силовики. У Швенченському районі білоруські службовці з металевими щитами витіснили групу з 13 мігрантів», – повідомила служба охорони.

    Зазначається, що мігранти, які пробули на кордоні між двома країнами кілька днів, відмовилися їхати в Литву. Вони хотіли повернутися в Білорусь і поїхати додому. Литовські прикордонники доправляли їм їжу і воду.

    Нагадаємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу у прикордонному конфлікті за участю біженців із Афганістану. У свою чергу, Польща готується до провокацій на кордоні з Білоруссю.

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    Теги: прикордонники Білорусь мігранти Литва кордон
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    Білоруські силовики «прославилися» жорстоким поводженням з мігрантами (відео)