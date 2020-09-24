Зеленський пояснив позицію України щодо Білорусі



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Президент України Володимир Зеленський 24 вересня перебуває у Словаччині Фото: пресслужба президента України

Якщо білоруська влада не знайде діалогу з народом, такої влади не буде, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що позиція України щодо ситуації в Білорусі є солідарною з позицією країн Європи. Він вважає, що якщо білоруська влада не знайде діалогу з народом, такої влади не буде.

Про це Зеленський заявив 24 вересня під час спільної з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою пресконференції у Братиславі, повідомляє Укрінформ.

«Те, що ми сьогодні бачимо: якщо влада не зупинить ті дії, особливо дії правоохоронців, направлені проти свого народу, вони отримають дуже потужний результат і відповідь від народу. Якщо влада не знайде можливість діалогу зі своїми рідними людьми, цієї влади не буде. Тут Україна завжди буде підтримувати наших партнерів, тут ми однодумці з усіма країнами Європи», - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 23 вересня Лукашенко таємно вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

ЄС не визнає легітимність Олександра Лукашенка та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі.