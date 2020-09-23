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    У світі

    Литва і Словаччина відреагували на інавгурацію Лукашенка

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    Колишній президент Білорусі не став менш колишнім через таємну інавгурацію, -&nbsp; - Литва і Словаччина відреагували на інавгурацію Лукашенка
    Колишній президент Білорусі не став менш колишнім через таємну інавгурацію, - 

    Проведення таємної інавгурації в країнах назвали нелегітимним

    Литва і Словаччина не визнали Олександра Лукашенка офіційним президентом Білорусі. Про це повідомили міністри закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус і Словаччини Іван Корчок і в Twitter.

    Зазначається, що проведення таємної інавгурації в країнах назвали нелегітимним.

    За словами Лінкевічуса, Лукашенко не перестав бути колишнім президентом у зв'язку з інавгурацією.

    «Такий фарс. Підроблені вибори. Підробка інавгурації. Колишній президент Білорусі не став менш колишнім. Навпаки. Його незаконність – факт з усіма наслідками», – написав глава МЗС Литви.

    У свою чергу Корчока заявив, що Лукашенко не має легітимності керувати Білоруссю.

    «Він відповідає за президентські вибори в Білорусі, які не були ні вільними, ні справедливими. Словаччина з громадянами Білорусі», – написав Корчок.

    Нагадаємо, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який у середу провів таємну інавгурацію і вступив на посаду президента республіки.

    Як повідомлялося, сьогодні, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

    МЗС Білорусь вибори Олександр Лукашенко Словаччина Литва Twitter президент опозиція інавгурація
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