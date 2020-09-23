Литва і Словаччина відреагували на інавгурацію Лукашенка
Проведення таємної інавгурації в країнах назвали нелегітимним
Литва і Словаччина не визнали Олександра Лукашенка офіційним президентом Білорусі. Про це повідомили міністри закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус і Словаччини Іван Корчок і в Twitter.
Зазначається, що проведення таємної інавгурації в країнах назвали нелегітимним.
За словами Лінкевічуса, Лукашенко не перестав бути колишнім президентом у зв'язку з інавгурацією.
«Такий фарс. Підроблені вибори. Підробка інавгурації. Колишній президент Білорусі не став менш колишнім. Навпаки. Його незаконність – факт з усіма наслідками», – написав глава МЗС Литви.
Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails.— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020
У свою чергу Корчока заявив, що Лукашенко не має легітимності керувати Білоруссю.
«Він відповідає за президентські вибори в Білорусі, які не були ні вільними, ні справедливими. Словаччина з громадянами Білорусі», – написав Корчок.
Нагадаємо, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який у середу провів таємну інавгурацію і вступив на посаду президента республіки.
Як повідомлялося, сьогодні, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.