Литва і Словаччина відреагували на інавгурацію Лукашенка

Проведення таємної інавгурації в країнах назвали нелегітимним

Литва і Словаччина не визнали Олександра Лукашенка офіційним президентом Білорусі. Про це повідомили міністри закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус і Словаччини Іван Корчок і в Twitter.

Зазначається, що проведення таємної інавгурації в країнах назвали нелегітимним.

За словами Лінкевічуса, Лукашенко не перестав бути колишнім президентом у зв'язку з інавгурацією.

«Такий фарс. Підроблені вибори. Підробка інавгурації. Колишній президент Білорусі не став менш колишнім. Навпаки. Його незаконність – факт з усіма наслідками», – написав глава МЗС Литви.

Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails.