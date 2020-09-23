Литва і Словаччина відреагували на інавгурацію Лукашенка



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Колишній президент Білорусі не став менш колишнім через таємну інавгурацію, -

Проведення таємної інавгурації в країнах назвали нелегітимним

Литва і Словаччина не визнали Олександра Лукашенка офіційним президентом Білорусі. Про це повідомили міністри закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус і Словаччини Іван Корчок і в Twitter.

Зазначається, що проведення таємної інавгурації в країнах назвали нелегітимним.

За словами Лінкевічуса, Лукашенко не перестав бути колишнім президентом у зв'язку з інавгурацією.

«Такий фарс. Підроблені вибори. Підробка інавгурації. Колишній президент Білорусі не став менш колишнім. Навпаки. Його незаконність – факт з усіма наслідками», – написав глава МЗС Литви.

Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020

У свою чергу Корчока заявив, що Лукашенко не має легітимності керувати Білоруссю.

«Він відповідає за президентські вибори в Білорусі, які не були ні вільними, ні справедливими. Словаччина з громадянами Білорусі», – написав Корчок.

Нагадаємо, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який у середу провів таємну інавгурацію і вступив на посаду президента республіки.

Як повідомлялося, сьогодні, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.