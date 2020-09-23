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    Таємна інавгурація. Лукашенко вступив на посаду

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    Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою - Таємна інавгурація. Лукашенко вступив на посаду
    Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою

    Церемонія інавгурації проходить у Палаці Незалежності

    Олександр Лукашенко формально і таємно вступив на посаду президента Білорусі. Про це повідомило державне агентство БЕЛТА.

    За інформацією агентства, церемонія інавгурації в ці хвилини проходить у Палаці Незалежності. 

    «До сьогодні про інавгурацію інформації не було», – йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою, потім підписав акт про прийняття присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила Олександру Лукашенко посвідчення президента Республіки Білорусь.

    Як повідомлялося 21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

    Нагадаємо, 21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

    17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

    Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

    Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

    З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 

    Білорусь Олександр Лукашенко президент інавгурація
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