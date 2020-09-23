Білоруська опозиція після інавгурації Лукашенка планує безстрокову акцію непокори



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Ми ніколи не погодимося з фальсифікацією і вимагаємо нових виборів, - опозиція

Опозиція назвала «безпрецедентною ситуацією» інавгурацію Лукашенка, яка відбулася «в обстановці таємниці й секретності»

Білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який у середу провів таємну інавгурацію і вступив на посаду президента республіки.

«Ми ніколи не погодимося з фальсифікацією і вимагаємо нових виборів! Закликаємо всіх розпочати безстрокову акцію непокори», – написав член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко у своєму Telegram-каналі.

Він також назвав «безпрецедентною ситуацією» інавгурацію Лукашенка, яка відбулася «в обстановці таємниці й секретності».

«Сьогодні ми стали свідком безпрецедентної ситуації. Президент, який стверджує, що набрав більше ніж 80% голосів на виборах, провів спецоперацію зі своєї самоінавгурації. Під охороною ОМОН, в обстановці таємниці й секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників. Де радісні громадяни? Де дипломатичний корпус?» – зазначив Латушко.

Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Як повідомлялося 21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту.