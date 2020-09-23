Україна не визнає інавгурацію та повноваження Лукашенка як президента Білорусі

Нагадаємо, раніше Словаччина і Литва розцінили інавгурацію Лукашенка як фарс і нелегітимність.

Також, до Словаччини та Литви приєдналися Німеччина та Естонія.

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт також заявив, що країна не визнає Лукашенка президентом Білорусі навіть після «інавгурації».

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що «інавгурація» Лукашенка йде врозріз з усіма принципами демократії й він утратив свій мандат.

До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який у середу провів таємну інавгурацію і вступив на посаду президента республіки.