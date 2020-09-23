Україна не визнає інавгурацію та повноваження Лукашенка як президента Білорусі
Україна завжди підтримуватиме білоруський народ, заявив очільник МЗС
Українська держава не вважає легітимною «інавгурацію» президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Кулеба прокоментував інавгурацію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, яка сталася 23 вересня.
«Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави», – написав Кулеба.
Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020
Нагадаємо, українська сторона готувала офіційну позицію щодо таємної інавгурації Олександра Лукашенка як президента Білорусі.
Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт також заявив, що країна не визнає Лукашенка президентом Білорусі навіть після «інавгурації».
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що «інавгурація» Лукашенка йде врозріз з усіма принципами демократії й він утратив свій мандат.
До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який у середу провів таємну інавгурацію і вступив на посаду президента республіки.
Telegram-канал NEXTA live анонсував масові акції у всіх містах Білорусі, які розпочнуться сьогодні о 18:00. Противників режиму Лукашенка закликають збиратися в центрах своїх міст на відомі точки збору. Детальний план протестів обіцяють оприлюднити пізніше. Водіїв також закликають блокувати дороги, створювати затори і підтримувати протестуючих. Крім того, на неділю, 27 вересня, запланована нова масштабна акція.