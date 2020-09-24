Інавгурація Лукашенка: не злодій в законі, а просто злодій

Президент, за якого нібито проголосували 80%, вступає на посаду як злодій

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Думал, что инаугурация Путина, когда он ехал в Кремль по Москве, выжженной как после нейтронной бомбы, когда людей не выпускали из домов, где они живут, закрыли выходы из метро и забаррикадировали подземные переходы – что вот это самое нелепое, фантасмагорическое и презрительное по отношению к своему народу зрелище, какое я только видел в политической жизни. Но я ошибся. В среду в Минске прошла… даже не поворачивается язык назвать это инаугурацией. Язык вообще плохо поворачивается, пытаясь найти цензурные эпитеты всему вот этому. Хотя верное определение этому мероприятию есть. Событие в Минске — это, конечно, признание. Не чистосердечное, но признание.

Президент, за которого якобы проголосовали 80%, а против которого якобы кучка пьяных или купленных Америкой и Польшей смутьянов, вступает в должность как вор. Даже не вор в законе, а просто вор. Опасаясь, что если о вступлении в должность станет известно, его прогонят из дворца ссаными тряпками. Лукашенко боится своего народа настолько, что церемонию даже не показали по телевизору живьём!

Вместо президента клятву зачитал с экрана диктор-толмач! Так может эта женщина из телевизора и будет теперь вместо Лукашенко, раз уж она, в отличие от него, не побоялась публично прочитать клятвенные обещания? А народу – обманутому, избитому, оболганному – показали картинки сумасшедшего деда, кладущего руку на конституцию. Между прочим, в интернете не так трудно найти и другую похожую картинку.

Где Лукашенко в 1994 году клянется на фоне бело-красно-белого флага, который он теперь вдруг решил считать фашистским. Ничего позорнее того, что случилось в Минске в среду просто невозможно представить. И лучшего доказательства того, что Лукашенко преступник просто быть уже не может! Президент титушек, «тихарей» и ОМОНа давал фальшивую клятву в компании всей этой сволочи. Не хватало только Киркорова с Басковым на подтанцовках. Дальше остается только провести такие же внезапные, тайные выборы.

Проснутся однажды белорусы, включат телевизоры, увидят очередной тупой российский сериал на экране, а потом появится в окошке уже знакомая женщина-диктор и зачитает сообщение избиркома, из которого граждане узнают, что вчера, оказывается, в стране состоялись выборы и все они, избиратели, оказывается, единогласно переизбрали Батьку на двадцатый срок или сразу же назначили единодушно королем на вечные времена.

Говорят, что Россия и Беларусь идут похожими, параллельными дорогами. Кто-то чуть вырывается вперед, потом другой обгоняет. Мы думали, что нелепее и безумнее, чем голосование на пнях и в «газелях» ничего не бывает. Но Лукашенко нынче показал, к чему нам с вами предстоит стремиться. К превращению в кафкианскую абсурдистанскую банановую республику – только без бананов.

Джерело: Эхо Москвы

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