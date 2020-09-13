  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Мінську затримано понад 400 протестувальників. Затримання тривають

    • Розсилка
    Затримання у Мінську - У Мінську затримано понад 400 протестувальників. Затримання тривають
    Затримання у Мінську
    Фото: TUT.BY

    Затримання відбувалися у різних районах білоруської столиці

    МВС Білорусі заявляє, що акція «Марш героїв» завершилася на всій території країни за винятком Мінська, де затримано понад 400 учасників протесту.

    Про це повідомила прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram.

    «Станом на 19:00 протестні акції в країні завершилися практично скрізь, за винятком Мінська. Затримано кілька сотень людей. У різних районах столиці затримано понад 400 осіб», – йдеться в повідомленні.

    При цьому Чемоданова підтвердила, що сьогодні ввечері на проспекті Переможців пролунав попереджувальний постріл в повітря. Однак стверджується, що стріляли з помпової рушниці.

    За офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперника Лукашенка оскаржили результати виборів.

    До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

    У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    Раніше повідомлялося, що білоруські силовики відкрили вогонь біля елітного селища Дрозди у центральному районі Мінська.

    Нагадаємо, спостерігачі повідомляють про більш ніж 150 тисячах протестуючих в Мінську. За останніми офіційними даними, затримані були близько 250 осіб.

    Як повідомлялося, У центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади. Учасники маршу протесту приносять водоналивні блоки та інші підручні матеріали.

    Читайте також:
    З’явилося відео, як невідомий стріляє з рушниці під час протестів у Мінську
    Білорусь МВС Олександр Лукашенко акція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ