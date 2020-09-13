У Мінську затримано понад 400 протестувальників. Затримання тривають



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Затримання у Мінську Фото: TUT.BY

Затримання відбувалися у різних районах білоруської столиці

МВС Білорусі заявляє, що акція «Марш героїв» завершилася на всій території країни за винятком Мінська, де затримано понад 400 учасників протесту.

Про це повідомила прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram.

«Станом на 19:00 протестні акції в країні завершилися практично скрізь, за винятком Мінська. Затримано кілька сотень людей. У різних районах столиці затримано понад 400 осіб», – йдеться в повідомленні.

При цьому Чемоданова підтвердила, що сьогодні ввечері на проспекті Переможців пролунав попереджувальний постріл в повітря. Однак стверджується, що стріляли з помпової рушниці.

За офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперника Лукашенка оскаржили результати виборів.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

Раніше повідомлялося, що білоруські силовики відкрили вогонь біля елітного селища Дрозди у центральному районі Мінська.

Нагадаємо, спостерігачі повідомляють про більш ніж 150 тисячах протестуючих в Мінську. За останніми офіційними даними, затримані були близько 250 осіб.

Як повідомлялося, У центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади. Учасники маршу протесту приносять водоналивні блоки та інші підручні матеріали.

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