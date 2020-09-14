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    Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд

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    Президент Росії Володимир Путін зустрівся з Олександром Лукашенком в Сочі - Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд
    Президент Росії Володимир Путін зустрівся з Олександром Лукашенком в Сочі

    Російський кредит потрібен Мінську для підтримки курсу білоруського рубля

    Росія надасть Білорусі держкредит у розмірі 1,5 мільярда доларів.

    Про це заявив президент Росії Володимир Путін в ході переговорів з Олександром Лукашенком в Сочі, повідомляють росЗМІ.

    «Ми домовилися про те, що Росія надасть Білорусі в цей складний момент кредит державний  – півтора мільярди доларів, і ми це виконаємо», – сказав глава Кремля.

    Зазначається, що російський кредит потрібен Мінську для підтримки курсу білоруського рубля. Країна за місяць втратила 15% золотовалютних резервів, а громадяни рекордними темпами скуповують іноземну валюту і виводять гроші з банків.

    Як відомо, у понеділок, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

    Як повідомлялося, 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.

    За офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тихановска – 10,9%. Всі чотири суперника Лукашенка оскаржили результати виборів.

    До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

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