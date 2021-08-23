У Лукашенка новий ворог. Мінськ звинуватив країну-члена ЄС у прикордонному конфлікті

Лукашенко заявив, що Польща порушила державний кордон Білорусі

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу у прикордонному конфлікті за участю біженців із Афганістану. Про це він заявив на позачерговій сесії ради колективної безпеки ОДКБ, присвяченій ситуації в Афганістані, повідомляють підконтрольні білоруському диктатору ЗМІ.

Лукашенко розповів про інцидент із афганцями на кордоні з Польщею.

«Через Білорусь кілька десятків, можливо, сотень (всіх не перелічиш), вже афганців - не іракців, не сирійців, а саме афганців (яких вони покликали на Захід, пообіцяли прийняти) пішли на Захід. Що зробили поляки: вони відловили, інакше не скажеш, близько 50 осіб на території Польщі, які, як вони зізналися, йшли до Німеччини, куди їх покликала муттер Меркель. І під загрозою зброї, стріляючи поверх голів, видавили їх на кордон з Білоруссю», – сказав Лукашенко.

«Таким чином Польща влаштувала прикордонний конфлікт на кордоні, порушивши державний кордон Білорусі», – заявив він.

Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.

22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.