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    У Лукашенка новий ворог. Мінськ звинуватив країну-члена ЄС у прикордонному конфлікті

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    Олександр Лукашенко зробив гучну заяву на&nbsp;позачерговій сесії ради колективної безпеки ОДКБ - У Лукашенка новий ворог. Мінськ звинуватив країну-члена ЄС у прикордонному конфлікті
    Олександр Лукашенко зробив гучну заяву на позачерговій сесії ради колективної безпеки ОДКБ
    Фото: Белта

    Лукашенко заявив, що Польща порушила державний кордон Білорусі

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу у прикордонному конфлікті за участю біженців із Афганістану. Про це він заявив на позачерговій сесії ради колективної безпеки ОДКБ, присвяченій ситуації в Афганістані, повідомляють підконтрольні білоруському диктатору ЗМІ.

    Лукашенко розповів про інцидент із афганцями на кордоні з Польщею.

    «Через Білорусь кілька десятків, можливо, сотень (всіх не перелічиш), вже афганців - не іракців, не сирійців, а саме афганців (яких вони покликали на Захід, пообіцяли прийняти) пішли на Захід. Що зробили поляки: вони відловили, інакше не скажеш, близько 50 осіб на території Польщі, які, як вони зізналися, йшли до Німеччини, куди їх покликала муттер Меркель. І під загрозою зброї, стріляючи поверх голів, видавили їх на кордон з Білоруссю», – сказав Лукашенко.

    «Таким чином Польща влаштувала прикордонний конфлікт на кордоні, порушивши державний кордон Білорусі», – заявив він.

    Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

    Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.

    22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.

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    Теги: Польща Олександр Лукашенко Афганістан мігранти
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    У Лукашенка новий ворог. Мінськ звинуватив країну-члена ЄС у прикордонному конфлікті