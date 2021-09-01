Лукашенко про спільні з Росією військові навчання: Воювати доведеться разом

Олександр Лукашенко зібрався до Москви на зустріч з Путіним

Білорусь отримає від Росії велику партію військової техніки

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним взяти участь у військових навчаннях «Захід-2021». Він зазначив, що в Білорусі і Росії «союзна армія». Про це повідомляє агенція «Белта».

За словами Лукашенка, збройні сили двох країн хоч дуже схожі, але «злагодження має бути».

«Ми разом повинні вчитися, тому, що воювати нам доведеться разом ... Ми з Путіним домовилися, що я беру під контроль основну частину навчань. Вона буде в Білорусі. У них на кількох полігонах будуть навчання. Він побуде на своєму полігоні, я – на своєму, забігаючи вперед. І ми подивимося наскільки готові і злагоджені збройні сили Росії і Білорусі», – заявив Лукашенко.

Лукашенко анонсував отримання Білоруссю великої партії військової техніки з Росії. Виступаючи 1 вересня в Бобруйську, Лукашенко заявив, що найближчим часом будуть доставлені десятки літаків і систем протиповітряної оборони, в тому числі, «ймовірно», – ракетні системи С-400.

Інших подробиць поставок з Росії Лукашенко не назвав.

Він також підтвердив попередні повідомлення про те, що планує провести 9 вересня у Москві переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо подальшої інтеграції між двома країнами.

Напередодні стало відомо, що Лукашенко знову їде до Путіна на розмову.

Остання зустріч диктаторів відбулась 13 липня і тривала понад п'ять годин.

Тим часом Польща готується до провокацій на кордоні з Білоруссю. Нагадаємо, що 21 липня Росія спрямувала перші ешелони своїх військових та техніки до Білорусі на підготовчі навчання, що передують військовим навчанням «Захід-2021» у вересні. На російсько-білоруських навчаннях планують масово застосовувати військову авіацію.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак вважає, що ці осінні навчання збройних сил Росії та Білорусі становлять потенційну загрозу на тлі стягування Росією своїх військ до кордонів з Україною.

Додамо, що Путін після останньої зустрічі з Лукашенком «розкритикував рівень інтеграції Росії та Білорусі».

Нагадаємо, російський політолог Олександр Бєлковський розповів, що відбувається у відносинах Путіна й Лукашенка.

Як повідомлялося, Бєлковський заявив, що президент Росії Володимир Путін не бачить потреби витрачати час на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, щоб владнати стратегічні питання, вважаючи, що той нічого не вирішує.