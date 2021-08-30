Польща готується до провокацій на кордоні з Білоруссю

Польський урядовець нагадав, що агресія Росії проти України також почалася з військових маневрів на кордоні

У Міноборони Польщі готуються до провокацій на кордоні з Білоруссю через масштабні військових навчання Мінська і Москви «Захід-2021». Про це повідомив заступник міністра національної оборони країни Марцин Оцепа, пише Польське радіо.

«Ми повинні бути готові до всіх сценаріїв. Але сьогодні найбільш імовірними є сценарії провокацій на кордоні, оскільки російські війська будуть дуже близько до кордонів Польщі, вони будуть розміщуватися на білоруських полігонах і аеродромах у безпосередній близькості від тих подій на кордоні, пов’язаних з міграційною активністю», – зазначив він.

Оцепа додав, що за маневрами будуть пильно стежити. Він також нагадав, що агресія Росії проти України також почалася з військових маневрів на кордоні.

«Навчання іноді ставали джерелом військової агресії», – резюмував він.

Раніше повідомлялося, що у Польщі з 6 по 8 серпня співробітники Підляської прикордонної служби затримали 349 іноземців, які незаконно перетнули польсько-білоруський кордон. Затримані в основному громадяни Іраку та Афганістану.

До слова, ще у травні колишній головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія може використати територію інших держав для тиску на Київ. Зокрема, загрозу для України становлять спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021».

До Білорусі ще у липні почали прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями й технікою. Офіційно повідомлялося, що це підготовка до спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2021» у вересні.

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