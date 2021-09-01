Білорусь може «злитися» з РФ цього року: Лукашенко зробив заяву

Білоруський диктатор домовлятиметься про інтеграцію з РФ 9 вересня під час зустрічі з Путіним

Самопроголошений президент Білорусі анонсував затвердження нових програм інтеграції з Росією

Невизнаний європейськими країнами керівник республіки Білорусь Олександр Лукашенко планує підписання плану інтеграції з Росією. Про повідомляє Telegram-канал Белта.

За словами Луккашенка, «союзні програми» будуть підписані на засіданнях Вищої ради Союзної держави вже у жовтні-листопаді цього року.

Білоруський диктатор також зазначив, що до підписання цих документів уряди двох держав ішли протягом трьох років, однак без «яскравих проривних рухів».

«Попередньо всього хочу підкреслити (зараз будуть вякати, що сдаємо суверенітет і незалежність і так далі): я більше трьох років тому, ще в Сочі, поставив перед урядовцями завдання – зробити черговий крок у нашому союзному будівництві. Якось все замилили, не було яскравих проривних рухів», – заявив він.

Також диктатор нагадав, що на даний час «союзних програм» існує 28, і їх планується остаточно затвердити перед прийняттям під час зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним 9 вересня.

Слід нагадати, що у липні самопроголошений і невизнаний цивілізованим світом керівних Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розробити стратегію інтеграції Білорусі з Росією до 2030 року. Тоді він заявив, що вважає російсько-білоруський союз цінністю, яку необхідно передати майбутнім поколінням.

Нагадаємо, Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності та побажав «розсудливості».

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