Білоруські військові женуть біженців у Латвію під дулами автоматів (відео)

Люди в формі загрожують мігрантам бойовою зброєю

Міноборони Латвії опублікувало шокуючі кадри. На відео видно, що насправді відбувається на латвійсько-білоруському кордоні.

Озброєні білоруські військові змушують нелегальних мігрантів рухатися в бік Латвії і не дають їм потрапити назад на територію Білорусі. Люди в формі загрожують мігрантам бойовою зброєю, - повідомляє портал Sargs.lv.

Foto Valsts robežsardze

Під час привалів біженцям теж не дають розслабитися. Доводиться сідати прямо на землю, триматися один коло одного й теж під контролем армії.

У Міноборони Латвії, наголошують, що подібні дії є частиною гібридної спецоперації Білорусі, спрямованої проти країн Балтії, Польщі, НАТО і ЄС.

Першою ж почала страждати Литва, якій самопроголошений білоруський правитель Олександр Лукашенко не може пробачити надання прихистку його політичній суперниці, законно обраній 9 серпня 2020 року главі Білорусі Світлані Тихановській.

Нагадаємо, ще одна країна відгородиться від Білорусі парканом з колючого дроту.