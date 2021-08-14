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    Білоруські військові женуть біженців у Латвію під дулами автоматів (відео)

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    &laquo;Подібні дії є частиною гібридної спецоперації Білорусі&raquo; - Міноборони Латвії - Білоруські військові женуть біженців у Латвію під дулами автоматів (відео)

    «Подібні дії є частиною гібридної спецоперації Білорусі» - Міноборони Латвії

    Фото Valsts robežsardze

    Люди в формі загрожують мігрантам бойовою зброєю

    Міноборони Латвії опублікувало шокуючі кадри. На відео видно, що насправді відбувається на латвійсько-білоруському кордоні.

    Озброєні білоруські військові змушують нелегальних мігрантів рухатися в бік Латвії і не дають їм потрапити назад на територію Білорусі. Люди в формі загрожують мігрантам бойовою зброєю, - повідомляє портал Sargs.lv.

    Foto Valsts robežsardze
    Foto Valsts robežsardze

    Під час привалів біженцям теж не дають розслабитися. Доводиться сідати прямо на землю, триматися один коло одного й теж під контролем армії.

    У Міноборони Латвії, наголошують, що подібні дії є частиною гібридної спецоперації Білорусі, спрямованої проти країн Балтії, Польщі, НАТО і ЄС.

    Першою ж почала страждати Литва, якій самопроголошений білоруський правитель Олександр Лукашенко не може пробачити надання прихистку його політичній суперниці, законно обраній 9 серпня 2020 року главі Білорусі Світлані Тихановській.

    Нагадаємо, ще одна країна відгородиться від Білорусі парканом з колючого дроту.

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    Теги: ЄС Олександр Лукашенко військові Литва біженці
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    Білоруські військові женуть біженців у Латвію під дулами автоматів (відео)