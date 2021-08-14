Лукашенко буде змушений виступити проти України за вказівкою Путіна, - нардеп

Україна не може не засуджувати дії влади Білорусі

Позиція держави, партії «Слуга народу» і депутатів в тому, щоб Україна не втручалася у внутрішній процес інших держав. «Україна не може не засуджувати недемократичні вибори, переслідування і знищення опозиції, не може не засуджувати та не приєднуватися до санкцій за примусову посадку цивільного літака», - заявив на телеканалі «Україна 24» нардеп від «Слуги народу» Василь Мокан.

Білорусі вигідно торгувати з Україною, але президент цієї країни Олександр Лукашенко за наказом президента Росії Володимира Путіна може зробити недружні кроки, вважає депутат.

«Я хочу звернути увагу на інший аспект. Коли ми говоримо про будь-які двосторонні відносини або торгівлю з іншими країнами, ми повинні виходити з пріоритету наших національних інтересів, зокрема й з Білоруссю. І Білорусь не менше зацікавлена в торгівлі, тому що їх експорт в рази перевищує наш. І друге - якщо Путін скаже Лукашенку зробити якісь недружні кроки стосовно України, а Лукашенко з кожним днем втрачає свою суб’єктність, там вже повне економічне поглинання, йде і політичне поглинання, - то він це зробить навіть всупереч своїм економічним інтересам, він буде це змушений зробити», - сказав він.

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