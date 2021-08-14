  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Лукашенко буде змушений виступити проти України за вказівкою Путіна, - нардеп

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Білорусі вигідно торгувати з Україною, але Лукашенко за наказом Путіна може зробити недружні кроки&raquo; - Мокан - Лукашенко буде змушений виступити проти України за вказівкою Путіна, - нардеп

    «Білорусі вигідно торгувати з Україною, але Лукашенко за наказом Путіна може зробити недружні кроки» - Мокан

    Фото з відкритих джерел

    Україна не може не засуджувати дії влади Білорусі

    Позиція держави, партії «Слуга народу» і депутатів в тому, щоб Україна не втручалася у внутрішній процес інших держав. «Україна не може не засуджувати недемократичні вибори, переслідування і знищення опозиції, не може не засуджувати та не приєднуватися до санкцій за примусову посадку цивільного літака», - заявив на телеканалі «Україна 24» нардеп від «Слуги народу» Василь Мокан.

    Білорусі вигідно торгувати з Україною, але президент цієї країни Олександр Лукашенко за наказом президента Росії Володимира Путіна може зробити недружні кроки, вважає депутат.

    «Я хочу звернути увагу на інший аспект. Коли ми говоримо про будь-які двосторонні відносини або торгівлю з іншими країнами, ми повинні виходити з пріоритету наших національних інтересів, зокрема й з Білоруссю. І Білорусь не менше зацікавлена в торгівлі, тому що їх експорт в рази перевищує наш. І друге - якщо Путін скаже Лукашенку зробити якісь недружні кроки стосовно України, а Лукашенко з кожним днем втрачає свою суб’єктність, там вже повне економічне поглинання, йде і політичне поглинання, - то він це зробить навіть всупереч своїм економічним інтересам, він буде це змушений зробити», - сказав він.

    Читайте також:
    Лукашенко перетворює свою країну в один великий Крим
    Велика небезпека для України: диктатор Лукашенко повністю залежний від Путіна
    Теги: Білорусь депутат Олександр Лукашенко Путін партії Україна небезпека Василь Мокан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лукашенко буде змушений виступити проти України за вказівкою Путіна, - нардеп