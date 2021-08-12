Ще одна країна відгородиться від Білорусі парканом з колючого дроту

Уряд Латвії затвердив будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю

Ще одна країна вирішила відгородитися від Білорусі парканом з колючого дроту. Уряд Латвії затвердив будівництво огорожі вартістю 1,7 мільйона євро. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу МВС республіки.

Кабмін схвалив виділення фінансування на будівництво інфраструктури для захисту східного кордону Латвії та запобігання нелегальній міграції.

«У 2021 році планується закупівля і установка огорожі з колючого дроту. Для цих цілей прогнозується додатково необхідна сума фінансування в розмірі 1 729 421 евро», – повідомили в МВС.

В цілому, за розрахунками міністерства, для будівництва прикордонної інфраструктури у 2022 році додатково буде потрібно близько 14 мільйонів євро, в 2023 році – майже 19 мільйонів євро, а в 2024-м – понад 6 мільйонів євро.

Влада Латвії з 11 серпня по 10 листопада ввела режим надзвичайної ситуації в прикордонних з Білоруссю районах через наплив нелегальних мігрантів. Прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш заявив, що Мінськ використовує біженців в якості помсти Євросоюзу за санкції.

Раніше зі збільшенням потоку мігрантів з території Білорусі зіткнулася Литва. Вона також вирішила побудувати на кордоні огорожу з колючим дротом, сигналізацією і відеокамерами.

Нагадаємо, уряд Литви оголосив режим екстремальної ситуації в країні на державному рівні у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.

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