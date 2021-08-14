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    Канада прийме понад 20 тисяч афганських біженців

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    &laquo;Кілька літаків із біженцями вже вилетіли, перший із них приземлився в Торонто в п'ятницю&raquo; - Мендічіно - Канада прийме понад 20 тисяч афганських біженців

    «Кілька літаків із біженцями вже вилетіли, перший із них приземлився в Торонто в п'ятницю» - Мендічіно

    Фото з відкритих джерел

    «Канада в боргу перед афганцями, і буде докладати зусиль щодо забезпечення їхньої безпеки» - міністр у справах біженців

    Міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно заявив, що країна готова прийняти до 20 тисяч афганських біженців із "групи ризику", яким при захопленні влади в Афганістані рухом "Талібан" загрожує небезпека. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

    "Ситуація в Афганістані жахлива, і Канада не сидітиме склавши руки", - заявив Мендічіно на каналі Global News.

    До категорії особливо вразливих осіб належать жінки, що займають або займали в Афганістані офіційні пости, державні службовці, перекладачі та інші особи, які співпрацювали з американськими та іншими західними представниками.

    Серед таких осіб також журналісти і правозахисники.

    За словами Мендічіно, кілька літаків із біженцями вже вилетіли, перший із них приземлився в Торонто в п'ятницю.

    Канадський міністр закордонних справ Марк Гарно напередодні написав у Twitter, що Канада "в боргу перед афганцями", і буде докладати зусиль щодо забезпечення їхньої безпеки.

    Він також заявив: "Захист посольства Канади і наших співробітників є нашим головним пріоритетом".

    Раніше Канада приступила до евакуації свого посольства в Афганістані.

    Як і США, Канада вирішила направити до Кабула підрозділ спецназу, який буде забезпечувати безпеку співробітників дипмісії при евакуації і до її закриття.

    Нагадаємо, МЗС готує евакуацію українців з Афганістану.

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    Теги: міністр Торонто Канада ООН Талібан небезпека біженці
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    Канада прийме понад 20 тисяч афганських біженців