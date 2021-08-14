Канада прийме понад 20 тисяч афганських біженців
«Кілька літаків із біженцями вже вилетіли, перший із них приземлився в Торонто в п'ятницю» - Мендічіно
«Канада в боргу перед афганцями, і буде докладати зусиль щодо забезпечення їхньої безпеки» - міністр у справах біженців
Міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно заявив, що країна готова прийняти до 20 тисяч афганських біженців із "групи ризику", яким при захопленні влади в Афганістані рухом "Талібан" загрожує небезпека. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ситуація в Афганістані жахлива, і Канада не сидітиме склавши руки", - заявив Мендічіно на каналі Global News.
До категорії особливо вразливих осіб належать жінки, що займають або займали в Афганістані офіційні пости, державні службовці, перекладачі та інші особи, які співпрацювали з американськими та іншими західними представниками.
Серед таких осіб також журналісти і правозахисники.
За словами Мендічіно, кілька літаків із біженцями вже вилетіли, перший із них приземлився в Торонто в п'ятницю.
Канадський міністр закордонних справ Марк Гарно напередодні написав у Twitter, що Канада "в боргу перед афганцями", і буде докладати зусиль щодо забезпечення їхньої безпеки.
Він також заявив: "Захист посольства Канади і наших співробітників є нашим головним пріоритетом".
Раніше Канада приступила до евакуації свого посольства в Афганістані.
Як і США, Канада вирішила направити до Кабула підрозділ спецназу, який буде забезпечувати безпеку співробітників дипмісії при евакуації і до її закриття.
Нагадаємо, МЗС готує евакуацію українців з Афганістану.