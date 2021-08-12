Продовження штучної міграційної кризи, створеної Лукашенком

Лукашенко натякнув, що може використовувати проти ЄС і іншу гібридну зброю

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Искусственный миграционный кризис. Продолжение следует

После определённых усилий со стороны ЕС, как пишет издание The Guardian, Ирак согласился временно прекратить полёты в Беларусь, что резко сократило количество мигрантов, прибывающих в Литву. И уже Латвию и Польшу.

Однако теперь Беларусь пытается переправлять в соседние страны ЕС все большее количество беженцев из Афганистана.

А в понедельник, как напоминает издание, Лукашенко намекнул, что может использовать против ЕС и другое гибридное оружие, угрожая прервать сотрудничество со США в борьбе с контрабандой радиоактивных материалов.

18 августа Словения, председательствует в ЕС, созывает специальное совещание по теме незаконной миграции из Беларуси.

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Джерело: блог Олесі Яхно

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