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    Думки вголос

    Продовження штучної міграційної кризи, створеної Лукашенком

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    18 серпня Словенія, яка головує в ЄС, скликає спеціальну нараду щодо незаконної міграції з Білорусі Лукашенка - Продовження штучної міграційної кризи, створеної Лукашенком
    18 серпня Словенія, яка головує в ЄС, скликає спеціальну нараду щодо незаконної міграції з Білорусі Лукашенка

    Лукашенко натякнув, що може використовувати проти ЄС і іншу гібридну зброю

    Мовою оригіналу

    Искусственный миграционный кризис. Продолжение следует

    После определённых усилий со стороны ЕС, как пишет издание The Guardian, Ирак согласился временно прекратить полёты в Беларусь, что резко сократило количество мигрантов, прибывающих в Литву. И уже Латвию и Польшу.

    Однако теперь Беларусь пытается переправлять в соседние страны ЕС все большее количество беженцев из Афганистана.

    А в понедельник, как напоминает издание, Лукашенко намекнул, что может использовать против ЕС и другое гибридное оружие, угрожая прервать сотрудничество со США в борьбе с контрабандой радиоактивных материалов.

    18 августа Словения, председательствует в ЕС, созывает специальное совещание по теме незаконной миграции из Беларуси.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: прикордонники Білорусь ЄС Олександр Лукашенко мігранти
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    Продовження штучної міграційної кризи, створеної Лукашенком