Продовження штучної міграційної кризи, створеної Лукашенком
Лукашенко натякнув, що може використовувати проти ЄС і іншу гібридну зброю
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Искусственный миграционный кризис. Продолжение следует
После определённых усилий со стороны ЕС, как пишет издание The Guardian, Ирак согласился временно прекратить полёты в Беларусь, что резко сократило количество мигрантов, прибывающих в Литву. И уже Латвию и Польшу.
Однако теперь Беларусь пытается переправлять в соседние страны ЕС все большее количество беженцев из Афганистана.
А в понедельник, как напоминает издание, Лукашенко намекнул, что может использовать против ЕС и другое гибридное оружие, угрожая прервать сотрудничество со США в борьбе с контрабандой радиоактивных материалов.
18 августа Словения, председательствует в ЕС, созывает специальное совещание по теме незаконной миграции из Беларуси.
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Джерело: блог Олесі Яхно