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    У світі

    Біля берегів Канади стався сильний землетрус

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    Епіцентр землетрусу магнітудою 5,7 знаходився приблизно в 170 км на захід від міста Порт-Харді - Біля берегів Канади стався сильний землетрус
    Епіцентр землетрусу магнітудою 5,7 знаходився приблизно в 170 км на захід від міста Порт-Харді

    Інформації про постраждалих і руйнування поки немає

    Землетрус магнітудою 5,7 стався біля західного узбережжя Канади в понеділок, 23 грудня, за місцевим часом.

    Про це повідомляє Геологічна служба США.

    Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км, а епіцентр знаходився приблизно в 170 км на захід від міста Порт-Харді, в якому проживають майже п'ять тисяч чоловік.

    Інформації про постраждалих і руйнування поки немає.

    Як повідомлялося, 15 грудня на півдні Філіппін на острові Мінданао були зафіксовані кілька підземних поштовхів магнітудою 6,8. Епіцентр землетрусу лежав у провінції Південний Давао.

    Потужний землетрус, який стався на півдні Філіппін, забрав життя чотирьох людей.

    До слова, албанські правоохоронці затримали дев’ятьох підозрюваних у «вбивстві та зловживанні владою» через обвал будівель під час землетрусу минулого місяця, що забрав життя 50 людей.

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