Біля берегів Канади стався сильний землетрус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Епіцентр землетрусу магнітудою 5,7 знаходився приблизно в 170 км на захід від міста Порт-Харді

Інформації про постраждалих і руйнування поки немає

Землетрус магнітудою 5,7 стався біля західного узбережжя Канади в понеділок, 23 грудня, за місцевим часом.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км, а епіцентр знаходився приблизно в 170 км на захід від міста Порт-Харді, в якому проживають майже п'ять тисяч чоловік.

Інформації про постраждалих і руйнування поки немає.

Як повідомлялося, 15 грудня на півдні Філіппін на острові Мінданао були зафіксовані кілька підземних поштовхів магнітудою 6,8. Епіцентр землетрусу лежав у провінції Південний Давао.

Потужний землетрус, який стався на півдні Філіппін, забрав життя чотирьох людей.

До слова, албанські правоохоронці затримали дев’ятьох підозрюваних у «вбивстві та зловживанні владою» через обвал будівель під час землетрусу минулого місяця, що забрав життя 50 людей.