На Львівщині вночі стався землетрус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Незначний землетрус стався о 23:25 за київським часом

У Львівській області зафіксували нічний землетрус між Бродами та Радеховом. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«4 грудня, о 01:15 год., від чергового по сейсмостанції Львів надійшло повідомлення про те, що 3 грудня о 21 год. 25 хв. 48c. (по Грінвічу) або 23 год. 25 хв. 48c. (по Київському часу) у районі села Станіславчик Бродівського району між містом Радехів і містом Броди зафіксовано землетрус», - йдеться в повідомленні.

По даних обробки мережі сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України:

Координати епіцентру: широта 50.24 гр., довгота 24.98 гр.

Час в епіцентрі 0=21 25 48.1 (по Грінвічу) або 0=23 25 48.1 (по Києву)

Магнітуда по довжині запису МD=2.2, клас К=8.0

Глибина гіпоцентру 5,7+-1,7

З населених пунктів інформація не поступала.

«За шкалою інтенсивності MSK-64 - Невідчутний землетрус – від 0-2 бали. (Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами)», - повідомили у департаменті.

Раніше низка ЗМІ поширила новину про те, що Україні слід готуватися до потужного землетрусу. Ця новина спровокувала паніку серед українців. За даними Google, тема ймовірного землетрусу так стривожила мешканців нашої держави, що навіть увійшла минулого тижня до ТОП-10 запитів у вітчизняному інтернеті.



