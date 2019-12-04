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    У світі

    У Казахстані вночі стався сильний землетрус

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    Інформації про руйнування не надходило - У Казахстані вночі стався сильний землетрус
    Інформації про руйнування не надходило

    Епіцентр землетрусу магнітудою 5,2 розташовувався в 303 кілометрах від Алма-Ати

    Землетрус магнітудою 5,2 стався в Алма-Атинській області Казахстану,.

    Про це повідомляє пресслужба департаменту з надзвичайних ситуацій Казахстану в середу, 4 грудня.

    «Землетрус із епіцентром в 303 кілометрах від Алма-Ати зафіксовано в 01.38 за місцевим часом в середу», - йдеться в повідомленні.

    Відомостей про постраждалих і руйнування на цей час немає.

    До слова, нещодавно біля берегів Індонезії стався потужний землетрус.

    Як повідомлялося, у 2018 році британські та японські вчені зафіксували на Землі стометрове цунамі після землетрусу.

    Нагадаємо, в Албанії завершили рятувально-пошукову операцію після потужного землетрусу, кількість загиблих становить 50 людей, ще 2 тисячі постраждали.

    стихійні лиха Казахстан землетрус
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