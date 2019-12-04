У Казахстані вночі стався сильний землетрус



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Інформації про руйнування не надходило

Епіцентр землетрусу магнітудою 5,2 розташовувався в 303 кілометрах від Алма-Ати

Землетрус магнітудою 5,2 стався в Алма-Атинській області Казахстану,.

Про це повідомляє пресслужба департаменту з надзвичайних ситуацій Казахстану в середу, 4 грудня.

«Землетрус із епіцентром в 303 кілометрах від Алма-Ати зафіксовано в 01.38 за місцевим часом в середу», - йдеться в повідомленні.

Відомостей про постраждалих і руйнування на цей час немає.

До слова, нещодавно біля берегів Індонезії стався потужний землетрус.

Як повідомлялося, у 2018 році британські та японські вчені зафіксували на Землі стометрове цунамі після землетрусу.

Нагадаємо, в Албанії завершили рятувально-пошукову операцію після потужного землетрусу, кількість загиблих становить 50 людей, ще 2 тисячі постраждали.