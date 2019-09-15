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    У світі

    Біля узбережжя Багамських островів сформувався новий шторм

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    <p>Не виключено, що шторм на шляху до американського штату Флорида через два-три дні посилиться до урагану</p> - Біля узбережжя Багамських островів сформувався новий шторм

    Не виключено, що шторм на шляху до американського штату Флорида через два-три дні посилиться до урагану

    Шторм Умберто може вплинути на проведення рятувальних і відновлювальних операцій на Багамських островах

    Тропічний шторм Умберто, який сформувався в Атлантиці, проходить північним заходом від островів Багамського архіпелагу.

    Про це повідомляє Національний центр США за спостереженням за ураганами і Національне агентство з надзвичайних ситуацій Багамських островів.

    Зараз у зоні дії Умберто швидкість вітру досягає 64 км/год, очікується його посилення до 100 км/год.

    Не виключено, що цей тропічний шторм на шляху до американського штату Флорида через два-три дні посилиться до урагану.

    Зазначається, що Умберто може вплинути на проведення рятувальних і відновлювальних операцій на Багамських островах, що серйозно постраждали від удару недавнього урагану Доріан.

    Нагадаємо, 2 вересня ураган «Доріан» досяг північної частини Багамських островів. Це найсильніший ураган, що коли-небудь вирував на Багамах.

    У п’ятницю, 6 вересня ураган ослаб до першої, найменшої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.

    Станом на 12 вересня кількість зниклих безвісти на Багамах після урагану оцінювалася у 1300 людей.

    13 вересня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув на Багамські острови, аби побачити нищівні наслідки урагану Доріан та продемонструвати солідарність ООН.

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