Біля узбережжя Багамських островів сформувався новий шторм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не виключено, що шторм на шляху до американського штату Флорида через два-три дні посилиться до урагану

Шторм Умберто може вплинути на проведення рятувальних і відновлювальних операцій на Багамських островах

Тропічний шторм Умберто, який сформувався в Атлантиці, проходить північним заходом від островів Багамського архіпелагу.

Про це повідомляє Національний центр США за спостереженням за ураганами і Національне агентство з надзвичайних ситуацій Багамських островів.

Зараз у зоні дії Умберто швидкість вітру досягає 64 км/год, очікується його посилення до 100 км/год.

Не виключено, що цей тропічний шторм на шляху до американського штату Флорида через два-три дні посилиться до урагану.

Зазначається, що Умберто може вплинути на проведення рятувальних і відновлювальних операцій на Багамських островах, що серйозно постраждали від удару недавнього урагану Доріан.

Нагадаємо, 2 вересня ураган «Доріан» досяг північної частини Багамських островів. Це найсильніший ураган, що коли-небудь вирував на Багамах.

У п’ятницю, 6 вересня ураган ослаб до першої, найменшої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Станом на 12 вересня кількість зниклих безвісти на Багамах після урагану оцінювалася у 1300 людей.

13 вересня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув на Багамські острови, аби побачити нищівні наслідки урагану Доріан та продемонструвати солідарність ООН.