Ураган Доріан ослаб на шляху до США



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Ввечері в понеділок або в ніч з понеділка на вівторок ураган Доріан може досягти узбережжя штату Флорида

Очікується, що Доріан залишатиметься потужним ураганом протягом наступних кількох днів

Ураган Доріан, що наближається до західного узбережжя США, знизився до четвертої категорії.

Про це у понеділок повідомляє Національний центр США зі стеження за ураганами.

Зазначається, що зараз швидкість вітру урагану становить 250 кілометрів на годину.

«Доріан - вкрай небезпечний ураган 4-ї категорії за шкалою ураганів Саффіра - Сімпсона. Хоча передбачається поступове ослаблення, очікується, що Доріан залишатиметься потужним ураганом протягом наступних кількох днів», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Багамських островах зафіксована перша смерть - дитини через ураган Доріан, який досяг найвищої категорії на шляху до США.

Уже ввечері в понеділок або в ніч з понеділка на вівторок ураган Доріан може досягти узбережжя штату Флорида у США.

Губернатор штату Північна Кароліна Рей Купер оголосив у всіх 100 округах режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, в четвер президент США Дональд Трамп заявив, що не поїде до Варшави, де відбувається церемонія з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Він сказав, що зосередиться на підготовці до буревію Доріан. На той момент Національний центр США зі стеження за ураганами визначав Доріан як другу категорію.

Вчора прем'єр Співдружності Багамських островів Х'юберт Мінніс оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану Доріан.