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Близько 700 тисяч росіян виїхали до Грузії після оголошення мобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Близько 700 тисяч росіян виїхали до Грузії після оголошення мобілізації
Після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів.
фото з відкритих джерел

У Грузії також перебувають близько 30 тисяч українських біженців

Близько 700 тисяч громадян Росії виїхали до Грузії після оголошення Володимиром Путіним «часткової» мобілізації в країні. Про це президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розповіла в ефірі Radio France.

Зурабішвілі зазначила, що близько 100 тисяч росіян залишилися в Грузії, а 600 тисяч могли виїхати в інші країни. У Грузії також перебувають близько 30 тисяч українців, які були змушені покинути домівку через війну.

«Час від часу відбуваються словесні перепалки, але, загалом, росіяни, які приїхали в Грузію і залишилися там, – це люди, які явно не хочуть розділяти долю воюючої путінської Росії, не хочуть бути мобілізованими», – сказала президентка Грузії.

Нагадаємо, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей. 

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що у Росії після закінчення осіннього призову може початися друга хвиля мобілізації

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

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Теги: диктатор Міноборони путін росіяни Грузія

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