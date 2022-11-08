Президент пропонує Раді продовжити мобілізацію та воєнний стан

Імовірно, йдеться ще про 90 днів воєнного стану та мобілізації

Терміни продовження поки не відомі

Президент Володимир Зеленський запропонував продовжити мобілізацію і воєнний стан в Україні. Про це свідчать законопроєкти, який президент вніс до Верховної ради.

Зазначимо, що текстів законопроєктів ще немає, а тому терміни, на які мобілізацію та воєнний стан можуть продовжити поки не відомі. Втім, у Раді вже припустили, що мова може йти про 90 днів.

«На найближчому пленарному засіданні буде знову продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Відповідні документи від президента вже зареєстровані у парламенті. З високою долею ймовірності продовження буде знову на 90 днів», – написав нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо, 15 серпня депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану в Україні ще на 90 днів, до 23 листопада.

Тоді ж Рада підтримала затвердження Указу про «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».