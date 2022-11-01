У Росії завершилась мобілізація, натомість розпочався осінній призов

Міноборони планує призвати на строкову службу 120 тисяч росіян

Сьогодні у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на міноборони.

Міноборони планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

«Призовна кампанія не пов'язана із проведенням «спецоперації». Призовники не проходитимуть термінову службу в частинах на території «Л/ДНР», Херсонської та Запорізької областей», – запевняють у російському міноборони.

Тим часом депутати Держдуми хочуть внести до нижньої палати законопроект із поправками до Кримінального кодексу РФ. Документ передбачатиме покарання за ухилення від призову на військову службу з мобілізації.

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

Як відомо, до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб. Екіпірування цих вояків мізерне, все спорядження росіяни мусять купувати самостійно. При цьому ставляться до них гірше, як до тварин: покидають напризволяще та кидають на смерть. Наприклад, мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Чоловіки показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.