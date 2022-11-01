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У Росії завершилась мобілізація, натомість розпочався осінній призов

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Росії завершилась мобілізація, натомість розпочався осінній призов
Міноборони РФ запевняє громадян, що призовна кампанія «не пов'язана із проведенням спецоперації»
фото ілюстративне

Міноборони планує призвати на строкову службу 120 тисяч росіян

Сьогодні у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на міноборони.

Міноборони планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

«Призовна кампанія не пов'язана із проведенням «спецоперації». Призовники не проходитимуть термінову службу в частинах на території «Л/ДНР», Херсонської та Запорізької областей», – запевняють у російському міноборони.

Тим часом депутати Держдуми хочуть внести до нижньої палати законопроект із поправками до Кримінального кодексу РФ. Документ передбачатиме покарання за ухилення від призову на військову службу з мобілізації.

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

Як відомо, до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб. Екіпірування цих вояків мізерне, все спорядження росіяни мусять купувати самостійно. При цьому ставляться до них гірше, як до тварин: покидають напризволяще та кидають на смерть. Наприклад, мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Чоловіки показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.

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Теги: росія мобілізація війна Україна окупанти путін

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