Кличко закликав муніципалітети країн світу тиснути на Росію

Україна сьогодні б‘ється не тільки за свою землю і волю, а є форпостом свободи і миру в усій Європі, вважає Кличко

В Україні російські окупанти вдаються до варварства, вбивають і викрадають людей

Голова Асоціації міст України і міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до мерів муніципалітетів країн Європи та демократичного світу з проханням тиснути на Росію, яка напала на Україну. Про це мер написав у Facebook.

«Звертаюся до наших партнерів, міжнародних організацій, до мерів муніципалітетів країн Європи та демократичного світу: докладайте всіх зусиль, застосовуйте всі можливі механізми і тиск, щоб допомогти Україні якнайшвидше подолати російську навалу! Бо кожен день війни – це страждання і смерті українців, це знищені селища і міста нашої держави», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що російські окупанти вдаються до варварства. Зокрема, за час війни ворог викрав 11 міських голів та 8 інших посадовців муніципалітетів.

«Викрадення сільських, селищних та міських голів, особливо у воєнний час, наражає на небезпеку всіх жителів громади. Адже все критичне управління, життєзабезпечення, ухвалення важливих рішень, від яких залежить доля мешканців громади, покладається на її голову», – заявив міський голова Києва.

Кличко додав, що «Україна сьогодні б‘ється не тільки за свою землю і волю, а є форпостом свободи і миру в усій Європі».

Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.