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    Кличко закликав муніципалітети країн світу тиснути на Росію

    Україна сьогодні б&lsquo;ється не тільки за свою землю і волю, а є форпостом свободи і миру в усій Європі, вважає Кличко - Кличко закликав муніципалітети країн світу тиснути на Росію
    Україна сьогодні б‘ється не тільки за свою землю і волю, а є форпостом свободи і миру в усій Європі, вважає Кличко
    фото з сайту КМДА

    В Україні російські окупанти вдаються до варварства, вбивають і викрадають людей

    Голова Асоціації міст України і міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до мерів муніципалітетів країн Європи та демократичного світу з проханням тиснути на Росію, яка напала на Україну. Про це мер написав у Facebook.

    «Звертаюся до наших партнерів, міжнародних організацій, до мерів муніципалітетів країн Європи та демократичного світу: докладайте всіх зусиль, застосовуйте всі можливі механізми і тиск, щоб допомогти Україні якнайшвидше подолати російську навалу! Бо кожен день війни – це страждання і смерті українців, це знищені селища і міста нашої держави», – наголосив Кличко.

    Він зазначив, що російські окупанти вдаються до варварства. Зокрема, за час війни ворог викрав 11 міських голів та 8 інших посадовців муніципалітетів.

    «Викрадення сільських, селищних та міських голів, особливо у воєнний час, наражає на небезпеку всіх жителів громади. Адже все критичне управління, життєзабезпечення, ухвалення важливих рішень, від яких залежить доля мешканців громади, покладається на її голову», – заявив міський голова Києва.
    Кличко додав, що «Україна сьогодні б‘ється не тільки за свою землю і волю, а є форпостом свободи і миру в усій Європі».

    Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кличко закликав муніципалітети країн світу тиснути на Росію