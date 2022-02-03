Майстер-клас «пацанської» дипломатії. Як Росія поводить себе в Болгарії

Москва шантажує відкрито і зухвало: впевнена, що їй нічого не буде

Історія з кремлівським ультиматумом щодо виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії отримала своє продовження. І очікувано – в Софії. Після того, як болгарська влада акуратно заперечила вимоги Москви і при цьому запевнила, що додаткових військ Альянсу на болгарській території не буде, в Кремлі вирішили, що цей успіх необхідно закріпити. З одного боку – похвалити Софію за стриманість у відносинах з НАТО, показати, що Росія надалі є дружньою до Болгарії, а з іншого – дати болгарам зрозуміти, що від любові до ненависті між Москвою і Софією – всього один крок. І крок цей – поглиблення інтеграції Болгарії в НАТО, розміщення на її території натовських підрозділів та проактивна позиція країни в чорноморському регіоні, зокрема, щодо підтримки України.

Першого лютого – через тиждень після оголошення Кремлем своїх вимог щодо виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії – в етері болгарського телеканалу Nova вийшло інтерв’ю з послом Росії в Болгарії Елеонорою Мітрофановою. Дипломатка намагалась дещо згладити ефект від кремлівського ультиматуму і запевнити болгар в тому, що Росія залишається дружньою до них країною. Кремлівська посланниця також передала ряд меседжів болгарській владі: пояснила, як треба себе поводити з НАТО, Росією, а також яку позицію їй слід займати стосовно ситуації навколо України.

15 січня 2021 року президент Росії підписав указ про призначення послом в Болгарії колишнього керівника «Россотруднічєства» Елеонори Мітрофанової (фото з відкритих джерел)

Для початку товаришка Мітрофанова намагалась запевнити болгарську аудиторію в тому, що вимога Кремля повернути НАТО до своїх кордонів 1997 року, нібито взагалі не стосувалась Болгарії, оскільки в ній немає ні баз, ні стратегічних наступальних озброєнь. «Йдеться не про те, щоб країни, які вступили в НАТО після 1997 року, вийшли з НАТО. Мова йде про виведення військових контингентів, баз і стратегічних озброєнь на територію, обмежену 1997 роком. Це взагалі не стосується Болгарії, тому що зараз там немає ні баз, ні стратегічних наступальних озброєнь», – пояснила Мітрофанова.

Хоча, якщо взяти заяву російського МЗС від 21 січня, то там чітко вказуються адресати кремлівського ультиматуму: «Мова йде про виведення іноземних сил, техніки і озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 року на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія».

Реальний стан справ з НАТО

Болгарія є членом НАТО з 2004 року. Зі вступом країни до Альянсу болгарські війська фактично входять до складу сил НАТО і за визначенням, болгарські військові бази також є базами НАТО. На території Болгарії спільно з країнами-союзниками регулярно проводяться навчання, на які прибувають війська з інших країн НАТО, проте в країні немає розміщених на постійній основі багатонаціональних контингентів під егідою Альянсу.

Єдине на що Болгарія наразі погодилась – це на створення Чорноморського координаційного центру НАТО, який повинен бути розміщений у Варні.

Поряд з цим, у країні є чотири спільні зі США військові об’єкти, щодо яких обидві країни підписали угоду у 2006 році. Це авіабази «Граф Ігнатьєво» та «Безмер», військові склади поблизу міста Айтос та полігон «Ново Село» біля Слівена. На них перебувають на ротаційній основі від кількох сотень до кількох тисяч американських військовослужбовців.

Тому ставлячи свій ультиматум, Кремль адресував його конкретно Болгарії і щодо конкретних військових об’єктів, які з’явились на її території після вступу до НАТО і якими користуються не тільки болгарські військові.

Однак коли Кремль побачив, ніхто його вимоги виконувати не збирається, то вирішив відіграти ситуацію назад і через товаришку Мітрофанову передати, що Росію неправильно зрозуміли, що «пропозиції» Кремля взагалі не стосувалися Болгарії і що Росія хоче тільки дружби, миру т.п.

У той же час, щоб в Софії сильно не розслаблялись і не надто раділи «дружбі народів», Кремль через свого посла зробив важливе уточнення: дружба Росії і Болгарії триватиме доти, доки остання не змінить свою теперішню позицію і не почне серйозно замислюватись над розміщенням в себе військових контингентів НАТО чи озброєння. Якщо ж вона набереться сміливості і таки вдасться до таких русофобських дій, то одразу ж перетвориться на мішень для «дружніх» російських ракет.

«Якщо в Болгарії будуть розміщені військові бази і стратегічне озброєння, то ви станете мішенню», – попередила Мітрофанова. При цьому вона одразу й заспокоїла: «Їх наразі немає. Ви не є мішенню, і ваш уряд правильно чинить, що не висловлюється різко».

Такі заяви Мітрофанової є черговим проявом російської «пацанської» дипломатії, коли високопоставлений дипломат в етері місцевого телебачення може дозволити собі прямо погрожувати населенню країни, в якій її акредитували і давати вказівки її владі. Що ж стосується ключового меседжу Кремля, то він полягає в тому, що там в цілому, задоволені скромністю, яку болгарська влада продовжує демонструвати у відносинах з НАТО і що для Болгарії було б дуже добре, якби так залишалось й надалі.

Обіцянка перетворити країну на російську мішень має стати для болгарської влади таким собі опудалом, яке б відганяло будь-які думки про розміщення в себе баз НАТО чи, не дай боже, надання допомоги Україні.

Газ – всьому голова

Для того, щоб кремлівські вказівки сприймались Софією чітко, товаришка посол передала ще один «привіт»: ціни на російський газ і продовження його стабільного постачання до Болгарії, напряму залежатимуть від того наскільки активною вона буде в НАТО.

На запитання, чи залежать переговори між Болгарією та «Газпромом» про ціну на газ від болгарської позиції в НАТО (цього року Москва і Софія мають укласти новий контракт на постачання газу до Болгарії), вона відповіла, що «не відкидала б повністю такий розгляд питання з тієї простої причини, що обстановка зараз є досить напруженою».

При цьому дипломатка додала, що «Газпром» завжди реагував на всі запити Болгарії щодо збільшення поставок газу. «Вони збільшувалися, при цьому за помірними цінами. Тому ми сподіваємося, що цього (прив’язки ціни на газ до болгарської позиції – «Главком») не станеться», – зауважила Мітрофанова.

Іншими словами, прикриваючись доброзичливим тоном і спробою «конструктивного діалогу», російський посол, з одного боку «похвалила» болгарську владу за скромність всередині НАТО і «виважену» позицію щодо ситуації навколо України, а з іншого – дала чітку установку: будете далі так себе поводити, не робитимете різких заяв, будете пасивними в Чорному морі і в питанні України – отримуватимете російський газ безперешкодно, і може – й зі знижками.

В цілому, історія з інтерв’ю російського посла Мітрофанової і ультиматумом Кремля щодо виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії, показує, що Росія продовжує активно бити НАТО по найслабших і найболючіших місцях Альянсу. Москва робить це відкрито і зухвало, оскільки впевнена, що за це їй нічого не буде.

Нечітка реакція, або ж взагалі її відсутність, з боку влади і суспільства тільки додає агресору впевненості в своїх діях і спонукає до більш активної поведінки. У випадку Болгарії мета такої стратегії очевидна – зберегти серед болгарських політичних еліт і в болгарського суспільства відчуття того, що Болгарія – це зовсім «нє заграніца», а насправді «16-та республіка» з центром в Москві і що всі зовнішньополітичні кроки Софії слід робити обов’язково з оглядкою на Кремль.

Це, зі свого боку, дає Москві можливість зберігати свій вагомий вплив не тільки на саму Болгарію, але й на регіон Чорного моря і Західних Балкан.

Ігор Федик

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