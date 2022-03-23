Російський посол в Болгарії знову в епіцентрі скандалу

«Люди в Болгарії досі не підтримують риторику та дії свого уряду щодо спецоперації в Україні», – заявила Мітрофанова

Посланниця Путіна виступила проти проукраїнської позиції уряду Болгарії. Софія готує відповідь…

Посол Росії в Болгарії Елєонора Мітрофанова спровокувала черговий скандал. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

В етері російського телеканалу Мітрофанова піддала критиці болгарський уряд за його підтримку України у війні проти Росії. «Люди в Болгарії досі не підтримують риторику та дії свого уряду щодо спецоперації в Україні», – сказала вона.

У відповідь на це прем’єр-міністр Болгарії Кіріл Петков заявив, що «у жодному разі неприйнятно, щоб іноземний посол виступав від імені болгарського народу проти болгарського уряду». Також за словами Петкова, болгарський уряд під час свого оперативного засідання обговорив «дипломатичну відповідь» на дії російського посла, однак не уточнив, якою вона буде.

Пізніше міністр закордонних справ Болгарії Теодора Генчовська прокоментувала, що заяви Мітрофанової є втручанням у внутрішню політику країни.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Болгарія вирішила відмовитися від поставок російського газу через війну, яку Росія розв’язала проти України. Про це повідомив віце-прем'єр Асен Василєв.

Поточний контракт Болгарії з «Газпромом» закінчується в кінці 2022 року, переговорів про його продовження не буде.

«У цій братовбивчій війні між двома слов'янськими народами є одна нація, яка піддалася нападу, і одна нація, яка напала на неї», – підкреслив Василєв.