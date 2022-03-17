Україна закликає Євросоюз до повної транспортної та торгівельної блокади Росії

«Антиросійська коаліція міцнішає. У першу чергу, завдяки країнам, які знають, що таке радянська окупація», – Кубраков

Україна закликає Європейський Союз до повної торгівельної блокади Росії. Для цього треба прийняти два системних рішення. Перше – закриття усіх портів для суден, які будь-яким чином пов'язані з країною-агресором. Друге – закрити доступ до автомобільної мережі ЄС для російських та білоруських перевізників.

Про це повідомляє у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков за підсумками нещодавнього візиту до Києва прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, президента країни Ярослава Качинського, прем'єр-міністра Чеської республіки Петра Фіали та прем'єр-міністра Словенії Яноша Янзі. Усім їм очільник МІУ висловив подяку за сміливість.

«Антиросійська коаліція міцнішає. У першу чергу, завдяки країнам, які знають, що таке радянська окупація та російський цивілізаційний вибір. Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Словенія, Болгарія розуміють, що Україна захищає наразі не лише свої, але і їх кордони. Саме через посилену роботу очільників цих країн на міжнародній арені, тиск на окупанта в Європі та світі як ніколи високий», – зазначив Олександр Кубраков.

Польща, Литва, Латвія та Естонія, за словами Кубракова, готові заблокувати транзит вантажівок з Білорусі та Росії. Однак є низка країн, які не готові йти на подібні кроки. Наприклад, основний аргумент керівництва Німеччини полягає у тому, що Росія постачає до країни продукти та вугілля.

Олександр Кубраков повідомив, що перебуває на постійному контакті зі своїм колегою міністром транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Фолькером Віссінґом. І розповідав йому, як в дуже важких умовах Україні вдалося успішно перебудувати логістику постачання вугілля – зокрема, закуповуючи його у країн Латинської Америки, Азії, Африки.

Це не критична проблема, яку не можна було б вирішити. Особливо для першої економіки Європи. І я відчуваю, що прогрес є, наші аргументи чують. Я задаю своїм колегам питання: здорожчання продукції, фактично, у межах похибки чи торгівля з вбивцями мирних людей – що має обрати сучасна європейська країна? Наразі мовчання у відповідь на це питання залишається на совісті керівництва деяких країн. Але я вірю, що здорова логіка переможе», – пише Олександр Кубраков.

Рішення суду в Гаазі щодо російської агресії, на його думку, це підтверджує.

Кубраков нагадав, що ЄС, а також Великобританія, США, Канада та інші демократичні країни закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній.