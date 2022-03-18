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    Посол Росії в Болгарії озвучила жорстку погрозу Софії

    Погрози російського посла Мітрофанової підтримуються і ретранслюються найбільшою місцевою проросійською політичною силою і членом урядової коаліції &ndash; Болгарською соціалістичною партією (БСП) - Посол Росії в Болгарії озвучила жорстку погрозу Софії
    Погрози російського посла Мітрофанової підтримуються і ретранслюються найбільшою місцевою проросійською політичною силою і членом урядової коаліції – Болгарською соціалістичною партією (БСП)
    фото: ria.ru

    Дипломатка Мітрофанова наполягає, що відносини Болгарії з РФ погіршуються через підтримку України

    Посол Росії в Болгарії Елеонора Мітрофанова пригрозила, що поставки зброї в Україну не матимуть позитивного впливу на діалог між Софією і Москвою. Таку заяву, як передає кореспондент «Главкому», вона зробила на сторінці посольства у соцмережі Facebook, коментуючи актуальні питання міжнародного порядку денного та двосторонніх відносин з Болгарією.

    «Я хотіла би попередити офіційну болгарську владу, що постачання зброї, у тому числі радянського походження, та боєприпасів українським націоналістам навряд чи додасть оптимізму двосторонньому діалогу, який вже погіршився», – написала Мітрофанова.

    Слід також додати, що погрози російського посла підтримуються і ретранслюються найбільшою місцевою проросійською політичною силою і членом урядової коаліції – Болгарською соціалістичною партією (БСП). Її лідерка Корнелія Нінова відкрито виступає проти того, щоб Болгарія постачала Україні зброю та боєприпаси.

    «Ми продовжуємо вважати, що Болгарія не повинна постачати зброю та боєприпаси в Україну, тому ми не будемо підтримую таке рішення», – сказала лідерка БСП.

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    Теги: росія окупанти війна Болгарія Україна окупація #stoprussia
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    Посол Росії в Болгарії озвучила жорстку погрозу Софії