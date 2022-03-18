Посол Росії в Болгарії озвучила жорстку погрозу Софії

Дипломатка Мітрофанова наполягає, що відносини Болгарії з РФ погіршуються через підтримку України

Посол Росії в Болгарії Елеонора Мітрофанова пригрозила, що поставки зброї в Україну не матимуть позитивного впливу на діалог між Софією і Москвою. Таку заяву, як передає кореспондент «Главкому», вона зробила на сторінці посольства у соцмережі Facebook, коментуючи актуальні питання міжнародного порядку денного та двосторонніх відносин з Болгарією.

«Я хотіла би попередити офіційну болгарську владу, що постачання зброї, у тому числі радянського походження, та боєприпасів українським націоналістам навряд чи додасть оптимізму двосторонньому діалогу, який вже погіршився», – написала Мітрофанова.

Слід також додати, що погрози російського посла підтримуються і ретранслюються найбільшою місцевою проросійською політичною силою і членом урядової коаліції – Болгарською соціалістичною партією (БСП). Її лідерка Корнелія Нінова відкрито виступає проти того, щоб Болгарія постачала Україні зброю та боєприпаси.

«Ми продовжуємо вважати, що Болгарія не повинна постачати зброю та боєприпаси в Україну, тому ми не будемо підтримую таке рішення», – сказала лідерка БСП.