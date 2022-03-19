Джонсон категорично проти покращення відносин з Росією після війни

Борис Джонсон вважає, що відновлення відносин з Путіним означало б знову зробити таку саму помилку після вторгнення РФ в Грузію

Путін «повинен зазнати невдачі», інакше він розпочне «нову еру залякування»

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на конференції Консервативної партії у Блекпулі звинуватив «варвара» Володимира Путіна у вторгненні в Україну, зазначивши, що країни Заходу більше не відновлюватимуть відносини з РФ.

«Відновлення відносин з ним означало б знову зробити таку саму помилку після вторгнення РФ в Грузію», – заявив британський прем'єр, пише Daily Mail.

Виступаючи з промовою, він сказав, що диктатор вторгся в Україну, тому що боїться «вільної, демократичної країни на своїх кордонах». Він закликав Захід до «сміливих кроків», щоб відучити Москву від поставок палива, попередивши, що Путін «повинен зазнати невдачі», інакше він розпочне «нову еру залякування».

Джонсон також дав зрозуміти, що Велика Британія має намір продовжити розробку нафти та газу в Північному морі. Він також зазначив, що країна «краще використовуватиме наші власні вуглеводні природного походження».

«З кожним днем, коли героїчний опір України триває, стає очевидним, що Путін зробив катастрофічну помилку. Ви повинні запитати себе, чому він це зробив – чому він вирішив вторгнутися в цю абсолютно невинну країну? Він не дуже вірив, що Україна найближчим часом вступить до НАТО, він чудово знав, що плану запуску ракет на українську землю не було. Він не дуже вірив у напівмістичне походження російського народу, яке він описав. Це як би Нострадамус зустрівся з російською Вікіпедією. Я думаю, що він злякався України зовсім з іншої причини. Він злякався України, бо в Україні вільна преса, а в Україні вільні вибори, а це є загрозою його стилю правління», – наголосив Джонсон.

Також Джонсон вважає, що російський президент Володимир Путін вторгненням в Україну зробив катастрофічну помилку.

Раніше Джонсон заявив, що Україна зараз розплачується за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку становить президент РФ Володимир Путін. Як відомо, Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань.

Додамо, що Джонсон пообіцяв зробити все можливе задля завершення війни в Україні.

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