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    У світі

    Посол США в Афганістані залишив посаду на тлі конфлікту його країни з Іраном

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    Посол США в Афганістані залишив посаду на тлі конфлікту його країни з Іраном

    Тимчасовим повіреним після від'їзду Джона Басса стане Росс Уілсон

    Посол США в Афганістані Джон Басс залишив свою посаду на тлі конфлікту Вашингтона та сусіднього з Афганістаном Ірану. Про це повідомляє .

    «Посол США Джон Басс залишив Кабул у понеділок, тому що його дворічне перебування на посаді головного дипломата Америки у постраждалому від війни Афганістані завершилося», - йдеться у повідомленні.

    Від'їзд Басса відбувся на тлі напруженості у відносинах США з сусіднім Іраном після авіаудару США в Багдаді, у результаті якого загинув іранський генерал-майор Сулеймані.

    Згідно з рішенням Державного департаменту США, до ухвалення рішення про заміну Басса Вашингтон призначає тимчасовим повіреним Росса Уілсона, який був послом США в Туреччині та Азербайджані. У найближчі тижні він прибуде до столиці Афганістану.

    Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

    Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

     

    США Іран Афганістан посол
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