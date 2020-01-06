Міністри закордонних справ ЄС екстрено зберуться через конфлікт США з Іраном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політики обговорять ситуацію на Близькому Сході після вбивства високопоставленого іранського генерала

Міністри закордонних справ країн ЄС запланували на 10 січн позачергову зустріч для обговорення ситуації в Ірані. Про це повідомляє Politico.

«У п'ятницю міністри закордонних справ країн ЄС проведуть позачергову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході після вбивства високопоставленого іранського генерала», - йдеться в повідомленні.

Служба зовнішніх дій ЄС заявила, що не може підтвердити час зустрічі, проте чотири дипломати з ЄС заявили, що зустріч запланована на 14.00 за місцевим часом.

Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.