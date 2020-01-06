Міністри закордонних справ ЄС екстрено зберуться через конфлікт США з Іраном
Політики обговорять ситуацію на Близькому Сході після вбивства високопоставленого іранського генерала
Міністри закордонних справ країн ЄС запланували на 10 січн позачергову зустріч для обговорення ситуації в Ірані. Про це повідомляє Politico.
«У п'ятницю міністри закордонних справ країн ЄС проведуть позачергову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході після вбивства високопоставленого іранського генерала», - йдеться в повідомленні.
Служба зовнішніх дій ЄС заявила, що не може підтвердити час зустрічі, проте чотири дипломати з ЄС заявили, що зустріч запланована на 14.00 за місцевим часом.
Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.
Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.
Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.