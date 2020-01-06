  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Міністри закордонних справ ЄС екстрено зберуться через конфлікт США з Іраном

    • Розсилка
    Міністри закордонних справ ЄС екстрено зберуться через конфлікт США з Іраном

    Політики обговорять ситуацію на Близькому Сході після вбивства високопоставленого іранського генерала

    Міністри закордонних справ країн ЄС запланували на 10 січн позачергову зустріч для обговорення ситуації в Ірані. Про це повідомляє Politico.

    «У п'ятницю міністри закордонних справ країн ЄС проведуть позачергову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході після вбивства високопоставленого іранського генерала», - йдеться в повідомленні.

    Служба зовнішніх дій ЄС заявила, що не може підтвердити час зустрічі, проте чотири дипломати з ЄС заявили, що зустріч запланована на 14.00 за місцевим часом.

    Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

    Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

    ЄС США Іран вбивство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ