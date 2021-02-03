Боротьба з мафією: на Сицилії затримали понад 20 причетних до клану «Коза Ностра»

В Італії триває масштабна боротьба з мафією

Серед затриманих – інспектор й помічник начальника поліції, які звинувачуються у зовнішній причетності до мафіозної асоціації

Італійські правоохоронці затримали на Сицилії 22 людини, яких підозрюють у зв’язках з місцевим мафіозним кланом «Коза Ностра».

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Серед затриманих – інспектор й помічник начальника поліції, які звинувачуються у зовнішній причетності до мафіозної асоціації, несанкціонованому доступу до комп’ютерної системи і розголошенні службових таємниць. Також серед затриманих адвокат.

За даними правоохоронців, в офісі адвоката затриманого протягом двох років нібито проходили зустрічі «ватажків злочинних угруповань острова».

Фірма адвоката нібито була обрана як матеріально-технічна база мафіозних кланів, оскільки закон обмежує слідчу діяльність в адвокатських конторах.

«Коза ностра» – сицилійська злочинна організація, італійська мафія. Це вільна асоціація злочинних груп, які мають загальну організаційну структуру і кодекс поведінки. Основна група відома як «сім'я», «клан» або cosca.

Раніше у січні в Італії затримали 49 членів мафії: серед них мер міста.

Також правоохоронці Італії 21 січня провели нову операцію із затримання учасників мафіозного клану Ndrangheta, у рамках якої було затримано 48 осіб.