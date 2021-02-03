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    Боротьба з мафією: на Сицилії затримали понад 20 причетних до клану «Коза Ностра»

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    <p>В Італії триває масштабна боротьба з мафією</p> - Боротьба з мафією: на Сицилії затримали понад 20 причетних до клану «Коза Ностра»

    В Італії триває масштабна боротьба з мафією

    Архівне фото

    Серед затриманих – інспектор й помічник начальника поліції, які звинувачуються у зовнішній причетності до мафіозної асоціації

    Італійські правоохоронці затримали на Сицилії 22 людини, яких підозрюють у зв’язках з місцевим мафіозним кланом «Коза Ностра».

    Про це повідомляє Corriere della Sera.

    Серед затриманих – інспектор й помічник начальника поліції, які звинувачуються у зовнішній причетності до мафіозної асоціації, несанкціонованому доступу до комп’ютерної системи і розголошенні службових таємниць. Також серед затриманих адвокат.

    За даними правоохоронців, в офісі адвоката затриманого протягом двох років нібито проходили зустрічі «ватажків злочинних угруповань острова».

    Фірма адвоката нібито була обрана як матеріально-технічна база мафіозних кланів, оскільки закон обмежує слідчу діяльність в адвокатських конторах.

    «Коза ностра» – сицилійська злочинна організація, італійська мафія. Це вільна асоціація злочинних груп, які мають загальну організаційну структуру і кодекс поведінки. Основна група відома як «сім'я», «клан» або cosca.

    Раніше у січні в Італії затримали 49 членів мафії: серед них мер міста.

    Також правоохоронці Італії 21 січня провели нову операцію із затримання учасників мафіозного клану Ndrangheta, у рамках якої було затримано 48 осіб.

    Теги: кримінал Італія арешт адвокат мафія злочинність поліція
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