Боротьба з мафією: на Сицилії затримали понад 20 причетних до клану «Коза Ностра»
В Італії триває масштабна боротьба з мафією
Серед затриманих – інспектор й помічник начальника поліції, які звинувачуються у зовнішній причетності до мафіозної асоціації
Італійські правоохоронці затримали на Сицилії 22 людини, яких підозрюють у зв’язках з місцевим мафіозним кланом «Коза Ностра».
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Серед затриманих – інспектор й помічник начальника поліції, які звинувачуються у зовнішній причетності до мафіозної асоціації, несанкціонованому доступу до комп’ютерної системи і розголошенні службових таємниць. Також серед затриманих адвокат.
За даними правоохоронців, в офісі адвоката затриманого протягом двох років нібито проходили зустрічі «ватажків злочинних угруповань острова».
Фірма адвоката нібито була обрана як матеріально-технічна база мафіозних кланів, оскільки закон обмежує слідчу діяльність в адвокатських конторах.
«Коза ностра» – сицилійська злочинна організація, італійська мафія. Це вільна асоціація злочинних груп, які мають загальну організаційну структуру і кодекс поведінки. Основна група відома як «сім'я», «клан» або cosca.
Раніше у січні в Італії затримали 49 членів мафії: серед них мер міста.
Також правоохоронці Італії 21 січня провели нову операцію із затримання учасників мафіозного клану Ndrangheta, у рамках якої було затримано 48 осіб.