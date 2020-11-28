Brexit: Британія та ЄС відновили переговори про торгову угоду

31 грудня завершиться перехідний статус Великої Британії в ЄС

У суботу, 28 листопада, до Лондона прибув головний переговорник від Європейського союзу Мішель Барньє для відновлення переговорів між ЄС і Великою Британією.

Барньє і його британський колега Девід Фрост відновили роботу, щоб домовитися про угоду в ключових сферах, щодо яких є неузгодженості, – зокрема, риболовлі, державної допомоги і вирішення суперечок – до того, як 31 грудня завершиться перехідний статус Великої Британії в ЄС.

Обидві сторони попереджали про можливість невдачі переговорів. Барньє сказав міністрам ЄС 27 листопада: «Ми недалеко від моменту: або так, або ні».

Того ж дня Фрост написав у твіттері, що його «запитують, чому ми все ще розмовляємо».

Недосягнення домовленості призведе до «Брекзиту» без угоди для Британії, що може створити хаос на кордонах і на фінансових ринках, а також порушить ланцюжки поставок по всій Європі та за її межами.

Нагадаємо, Британія формально вийшла з ЄС в січні, але за умовами угоди про вихід вона звільниться від структур ЄС тільки після перехідного періоду з 1 січня 2021 року.

Лідери ЄС на саміті погодилися продовжити переговори з Британією з метою укладення торгової угоди, однак доручили прискорити підготовку до сценарію відсутності угоди.

Раніше Єврокомісія надіслала Британії попередження про порушення угоди про Brexit у зв'язку зі схваленням проєкту «Про внутрішній ринок», що знищує попередні домовленості.

17 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон тепер готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

Джерело: Радіо Свобода