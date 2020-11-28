  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Brexit: Британія та ЄС відновили переговори про торгову угоду

    • Розсилка
    <p>Мішель Барньє і Девід Фрост відновили роботу над угодою</p> - Brexit: Британія та ЄС відновили переговори про торгову угоду

    Мішель Барньє і Девід Фрост відновили роботу над угодою

    Фото: AFP

    31 грудня завершиться перехідний статус Великої Британії в ЄС

    У суботу, 28 листопада, до Лондона прибув головний переговорник від Європейського союзу Мішель Барньє для відновлення переговорів між ЄС і Великою Британією.

    Барньє і його британський колега Девід Фрост відновили роботу, щоб домовитися про угоду в ключових сферах, щодо яких є неузгодженості, – зокрема, риболовлі, державної допомоги і вирішення суперечок – до того, як 31 грудня завершиться перехідний статус Великої Британії в ЄС.

    Обидві сторони попереджали про можливість невдачі переговорів. Барньє сказав міністрам ЄС 27 листопада: «Ми недалеко від моменту: або так, або ні».

    Того ж дня Фрост написав у твіттері, що його «запитують, чому ми все ще розмовляємо».

    Недосягнення домовленості призведе до «Брекзиту» без угоди для Британії, що може створити хаос на кордонах і на фінансових ринках, а також порушить ланцюжки поставок по всій Європі та за її межами.

    Нагадаємо, Британія формально вийшла з ЄС в січні, але за умовами угоди про вихід вона звільниться від структур ЄС тільки після перехідного періоду з 1 січня 2021 року.

    Лідери ЄС на саміті погодилися продовжити переговори з Британією з метою укладення торгової угоди, однак доручили прискорити підготовку до сценарію відсутності угоди.

    Раніше Єврокомісія надіслала Британії попередження про порушення угоди про Brexit у зв'язку зі схваленням проєкту «Про внутрішній ринок», що знищує попередні домовленості.

    17 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон тепер готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: ЄС Brexit Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies