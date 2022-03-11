Російських окупантів багато, але вони вже втратили ініціативу – Резніков

У Чернігівській області наші захисники і захисниці суттєво посилилися трофейною російською бронетехнікою

У Чернігівській області наші захисники і захисниці суттєво посилилися трофейною російською бронетехнікою

Українські воїни проводять успішні контратаки на усіх напрямках.

Російських окупантів поки що багато, тому ситуація на фронті залишається непростою. Однак вони вже втратили ініціативу. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

«Багато з нас не скажуть, який зараз день тижня. Проте більшість знає – почався 16 день спротиву російській навалі. Ситуація на фронті є і буде непростою. Російських окупантів багато. Поки що. Але вони вже втратили ініціативу», – зазначив Резніков.

Він зазначив, що наші воїни здійснюють активну оборону і проводять успішні контратаки на усіх напрямках.

«Відео втечі російських танкових підрозділів під Броварами закарбується у всьому світі як реальний стан «другої армії» планети. Колись славетна Таманська дивізія, створена свого часу у Харкові, схоже, під Харковом свій "славетний" шлях і закінчить. Як і Кантемирівськ», – підкреслив Резніков.

За його словами, у Чернігівській області наші захисники і захисниці суттєво посилилися трофейною російською бронетехнікою, а повітряні Сили продовжують нищити літаки противника.

«Отримавши відсіч на полі бою, ворог посилює терористичні напади, вбиває мирних мешканців. Систематичні удари по Харкову, атака з неба на Дніпро, Луцьк, Івано-Франківськ та інші міста тому докази. По всім військовим злочинцям буде проведена відповідна робота, жоден не сховається», – зазначив Резніков.

Міністр наголосив, що дуже складною є ситуація у Маріуполі, ворог тримає місто у заручних, влаштувавши справжній акт геноциду.

«Ми намагаємося забезпечити гуманітарні коридори. Але це надзвичайно складно - росіяни бомбардують місто навіть під час офіційних перемовин. У них немає ні гідності, ні честі, ні милосердя. На тимчасово зайнятих територіях півдня України ворог намагається розгорнути поліцейську інфраструктуру. Впевнений доведеться згортати. Швидко», – написав Резніков.

Своєю чергою він відзначив, що окремий напрям роботи Міноборони – це забезпечення армії в умовах, коли перший удар відбито, ворога стримано і війна переходить в іншу фазу.

«Вчора на місяць раніше встановленого терміну, військовим частинам перераховано 12,5 млрд гривень на виплату додаткової винагороди на час дії воєнного стану усім категоріям військовослужбовців, встановленої на виконання указів президента України, верховного головнокомандувача Володимира Зеленського», – розповів Резніков.

Глава Міноборони підкреслив, це лише перший транш за лютий – початок березня. Після систематизації бойових наказів підуть інші транші.

«Грошове забезпечення учасників бойових дій складатиме 100 тис. грн. на місяць, не рахуючи премій за знищену техніку тощо. Ми робимо виплати на випередження, бо хочемо, щоб військові почувалися захищеними. Зараз не до формалізму», – заявив Резніков.

За словами міністра, так само налагоджено систему оборонних закупівель за бюджетні кошти.

Нагадаємо, Росія випустила по Україні 328 ракет типу «Іскандер» і «Калібр». Із початку війни в Україні полягло понад 12 тисяч російських військових.