Лукашенко плазував на прийомі у Путіна: не ми розв’язали цю війну

В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з Володимиром Путіним виклав своє бачення стосовно вторгнення російської армії в Україну. Про це повідомляє сайт президента Білорусі.

За словами Лукашенка, ані Білорусія, ані Росія не нападали на Україну. Навпаки – це Збройні сили України «превентивно почали стріляти, коли ще ми з вами за два дні були у вас вдома».

«Ми це з вами сиділи у гелікоптері. Доповідали постійно. Вони почали. А я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І якби за шість годин до операції (збройного вторгнення Росії в Україну – «Главком») не було завдано превентивного удару по позиціях (чотири позиції, я зараз покажу – карту привіз), вони б атакували наші війська – Білорусі та Росії, які були на навчаннях. Не ми розв’язали цю війну. У нас совість чиста», – зазначив Лукашенко у розмові з Путіним.

Крім цього, самопроголошений президент Білорусі наголосив, що найманці йдуть у бік ЧАЕС і не втрачають надію вплутати в бійню Білорусь.

«Іноземні найманці йдуть уздовж кордону Білорусі до Чорнобильської станції. Три моменти: вони хочуть перерізати шляхи руху російських військ – у спину вдарити, як я казав; друге – вони хочуть вдарити по позиціях тих військ, які у нас залишилися з білорусько-російських навчань, і вони не втрачають надію втягнути нас у цю бійню», – вважає Лукашенко.

Як повідомляв «Главком», за даними Головного управління розвідки міноборони, президент Росії Володимир Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну.

Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.