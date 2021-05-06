Глави МЗС G7 закликали Лукашенка провести нові вибори

В Білорусі відбулися президентські вибори, на яких офіційно переміг Олександр Лукашенко, однак результати голосування не були визнані міжнародною спільнотою

Міністри закликали Мінськ звільнити всіх політичних в'язнів та учасників протестів, а також покласти край репресіям

Міністри закордонних справ «Великої сімки« (G7) закликали режим Олександра Лукашенка провести нові вибори у Білорусі. Міністри занепокоєні внутрішньополітичною кризою в Білорусі. Про це йдеться у тексті заяві, яку опублікував уряд Британії.

«Ми закликаємо режим провести нові, вільні і справедливі вибори під міжнародним наглядом«, - заявили міністри G7.

Крім того, міністри закликали Мінськ звільнити всіх політичних в'язнів та учасників протестів, а також покласти край репресіям і розпочати діалог з опозицією та суспільством.

«Ми засуджуємо репресії щодо журналістів і правозахисників і закликаємо режим поважати право на мирні зібрання... Ми віддані підтримці демократичних прагнень білоруського народу і притягнення до відповідальності винних у порушеннях прав людини«, - наголошується у заяві.

Нагадаємо, у серпні 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких офіційно переміг Олександр Лукашенко, однак результати голосування не були визнані міжнародною спільнотою та опозицією. Можлива фальсифікація виборів спровокувала масові протести, які тривають до сьогодні.

Нагадаємо, наприкінці лютого глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що буде підготовлений четвертий пакет санкцій щодо Білорусі. За даними Джозвяка, робота над ним триває з початку березня.

До санкційного списку ЄС уже включено 84 фізичних осіб і 7 юридичних осіб, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах у Білорусі.

Нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.

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