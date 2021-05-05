Країни G7 закликали Росію повністю відвести війська від кордону України

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» обговорили й Україну на своїй зустрічі в Лондоні 4 травня 2021 року

Країни G7 зазначили, що тривалість міжнародних санкцій пов'язана з повним виконанням Росією своїх зобов'язань в рамках мінських домовленостей та поверненням Криму

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) у своїй спільній заяві за підсумками зустрічі в Лондоні згадали російську агресію проти України. Міністри G7 закликали Росію повністю відвести війська від українського кордону. Про це йдеться у тексті заяві, яку опублікував уряд Британії.

«Вкрай важливо, щоб Москва повністю відвела свої сили і вжила заходів щодо зниження напруженості», – наголошується у заяві.

Водночас міністри наголосили на підтримці намагань Франції та Німеччини у нормандському форматі щодо забезпечення повного виконання мінських домовленостей.

«Ми залишаємося повністю відданими виконанню санкцій, нагадуючи, що тривалість міжнародних санкцій пов'язана з повним виконанням Росією своїх зобов'язань в рамках мінських домовленостей та поверненням Криму», – зазначається у заяві G7.

Нагадаємо, на саміті «Великої сімки» в Лондоні підтвердили підтримку суверенітету України. Держсекретар США і глави МЗС Німеччини і Франції продовжать стежити за російською агресією.

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас і держсекретар США також обговорили Україну і «Північний потік–2». Міністр закордонних справ Німеччини підкреслив важливість підтримки України перед обличчям агресії РФ.