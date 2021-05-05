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    Країни G7 закликали Росію повністю відвести війська від кордону України

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    Міністри закордонних справ країн &laquo;Групи семи&raquo; обговорили й Україну на своїй зустрічі в Лондоні 4 травня 2021 року - Країни G7 закликали Росію повністю відвести війська від кордону України
    Міністри закордонних справ країн «Групи семи» обговорили й Україну на своїй зустрічі в Лондоні 4 травня 2021 року
    Фото: AFP

    Країни G7 зазначили, що тривалість міжнародних санкцій пов'язана з повним виконанням Росією своїх зобов'язань в рамках мінських домовленостей та поверненням Криму

    Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) у своїй спільній заяві за підсумками зустрічі в Лондоні згадали російську агресію проти України. Міністри G7 закликали Росію повністю відвести війська від українського кордону. Про це йдеться у тексті заяві, яку опублікував уряд Британії.

    «Вкрай важливо, щоб Москва повністю відвела свої сили і вжила заходів щодо зниження напруженості», – наголошується у заяві.

    Водночас міністри наголосили на підтримці намагань Франції та Німеччини у нормандському форматі щодо забезпечення повного виконання мінських домовленостей.

    «Ми залишаємося повністю відданими виконанню санкцій, нагадуючи, що тривалість міжнародних санкцій пов'язана з повним виконанням Росією своїх зобов'язань в рамках мінських домовленостей та поверненням Криму», – зазначається у заяві G7.

    Нагадаємо, на саміті «Великої сімки» в Лондоні підтвердили підтримку суверенітету України. Держсекретар США і глави МЗС Німеччини і Франції продовжать стежити за російською агресією.

    Глава МЗС Німеччини Хайко Маас і держсекретар США також обговорили Україну і «Північний потік–2». Міністр закордонних справ Німеччини підкреслив важливість підтримки України перед обличчям агресії РФ.

    Теги: МЗС США уряд
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