Країни G7 закликали Росію повністю відвести війська від кордону України
Країни G7 зазначили, що тривалість міжнародних санкцій пов'язана з повним виконанням Росією своїх зобов'язань в рамках мінських домовленостей та поверненням Криму
Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) у своїй спільній заяві за підсумками зустрічі в Лондоні згадали російську агресію проти України. Міністри G7 закликали Росію повністю відвести війська від українського кордону. Про це йдеться у тексті заяві, яку опублікував уряд Британії.
«Вкрай важливо, щоб Москва повністю відвела свої сили і вжила заходів щодо зниження напруженості», – наголошується у заяві.
Водночас міністри наголосили на підтримці намагань Франції та Німеччини у нормандському форматі щодо забезпечення повного виконання мінських домовленостей.
«Ми залишаємося повністю відданими виконанню санкцій, нагадуючи, що тривалість міжнародних санкцій пов'язана з повним виконанням Росією своїх зобов'язань в рамках мінських домовленостей та поверненням Криму», – зазначається у заяві G7.
Нагадаємо, на саміті «Великої сімки» в Лондоні підтвердили підтримку суверенітету України. Держсекретар США і глави МЗС Німеччини і Франції продовжать стежити за російською агресією.
Глава МЗС Німеччини Хайко Маас і держсекретар США також обговорили Україну і «Північний потік–2». Міністр закордонних справ Німеччини підкреслив важливість підтримки України перед обличчям агресії РФ.